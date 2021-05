Igualtat concedeix 39 subvencions a ajuntaments per a l'engegada de plans d'inclusió i cohesió social

Així ho ha anunciat la directora general d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, María José Cortell, en un comunicat de la Generalitat. Les ajudes oscil·len entre els 12.000 i els 18.000 euros cadascuna de les administracions, i "seran destinades a finançar el suport tècnic per a l'elaboració dels plans municipals d'inclusió i cohesió social".

Per província, 11 concessions han sigut para ajuntaments de la província d'Alacant, cinc per a Castelló i 23 per a la província de València. La directora general ha recordat que aquestes ajudes s'emmarquen "en el desenvolupament del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió social (VICS) 2017-2022".

La concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, es dirigeix als ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana la població de la qual supere els 10.000 habitants i es comprometen a l'elaboració d'un pla municipal d'inclusió i cohesió social i a la creació del Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials.

María José Cortell ha assenyalat que amb aquesta iniciativa "volem acostar el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social a la ciutadania comptant amb la col·laboració de les corporacions locals, perquè els municipis impulsen les seues pròpies avaluacions i plans locals en aquesta matèria".

Coincidint amb açò, el propi Pla estableix el reconeixement i posada en valor de la funció clau dels ajuntaments i les mancomunitats en una política de proximitat interdepartamental coordinada.

Entre els objectius d'aquestes ajudes la directora general ha destacat la idea de sensibilitzar a totes les administracions públiques, a tots els actors de la societat civil i a tota la ciutadania en general, "sobre la situació de desigualtat i risc d'exclusió d'una part important de la societat i de la necessitat d'implementar polítiques públiques inclusives orientades a la seua eradicació".

En aquest sentit, ha posat l'accent que només des del coneixement "directe i proper" de les situacions concretes de les persones i des de la rapidesa en la intervenció "es podran construir processos integrals que beneficien a les persones, a les famílies i als grups i col·lectius amb majors manques i amb més urgències de ser atesos, des de perspectives de compromís i solidaritat, per a mantindre la seua inclusió, aconseguir la seua inserció i evitar la seua exclusió".