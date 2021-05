Cvirus.- El 99,9% dels grups dels col·legis valencians acaba el mes d'abril sense incidències per covid

Dels 1.845 centres educatius que constitueixen el sistema educatiu valencià ha conclòs la setmana sense cap aula confinada el 98,8%, és a dir, 1.822 centres, segons les dades extretes de la determinació de nous grups confinats durant l'última setmana d'abril, grups que romanen confinats de setmanes anteriors i grups que ja s'han desconfinat.

En aquesta setmana, s'ha determinat el confinament de 14 grups de d'altres centres educatius, la meitat que la setmana anterior. A més, s'han desconfinat 18 grups de 13 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 13 grups de nou centres. Per tant, el total acumulat de grups confinats és de 27 aules de 23 centres educatius i continua una setmana més entre els nivells més baixos del curs.

Dels 818.644 alumnes d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP, hi ha un 0,03% de positius actius, 285 alumnes. Amb l'aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha establit l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1% de l'alumnat.

Quant al professorat, dels 78.434 docents del sistema educatiu valencià, s'ha registrat un 0,04% de positius actius, és a dir, 30 docents. Amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,1% del professorat.

Per províncies, el 98,6% dels 638 centres educatius de les d'Alacant no té cap grup confinat. Hi ha nou centres educatius alacantins que tenen 10 grups confinats i, per tant, el 99,9% dels prop de 16.700 grups d'aquesta província rep classes presencials amb total normalitat.

En l'última setmana s'ha determinat el confinament de quatre grups de sengles centres educatius, s'han desconfinado quatre grups de quatre centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, sis grups de cinc col·legis.

Dels 297.281 alumnes escolaritzats a Alacant, hi ha un 0,01% de positius actius, 39 alumnes i alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1% de l'alumnat.

Quant al professorat, s'ha registrat un 0,03% de positius actius, és a dir, set docents. Amb l'aplicació de les mesures de prevenció, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,1% del professorat.

A Castelló, el 97,9% dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de huit grups de cinc centres els que s'han hagut de confinar. Açò vol dir que el 99,9% dels més de 6.000 grups de la província realitza classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a Castelló s'ha determinat el confinament de quatre grups d'altres centres educatius, s'han desconfinat set grups de quatre centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, quatre grups d'un centre educatiu.

Dels 96.763 alumnes escolaritzats, hi ha un 0,1% de positius actius del total de l'alumnat, 114 alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,2% de l'alumnat.

Quant al professorat, dels 9.867 docents de les comarques de Castelló, s'ha registrat un 0,2% de positius actius, és a dir, 18 docents i s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,1% del professorat.

A València, el 99,1% dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha nou centres que tenen nou grups confinats, és a dir, el 99,9% dels prop de 24.300 grups realitza classes presencials amb total normalitat.

Durant l'última setmana d'abril, a València s'ha determinat el confinament de sis grups de diferents centres educatius, s'han desconfinat set grups de cinc centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, tres grups de sengles centres educatius.

Dels 424.600 alumnes escolaritzats a València, hi ha un 0,03% de positius actius, 132 alumnes. Amb l'establiment dels protocols, s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1% de l'alumnat. Quant al professorat, dels 40.873 docents de València, s'ha registrat un 0,01% de positius actius, és a dir, cinc i s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,04% del professorat.