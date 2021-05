Cvirus.- Barceló assenyala que és molt "difícil avançar ja què passarà aquest estiu" amb els festivals massius

Barceló, després de visitar l'Hospital Sant Joan d'Alacant, s'ha referit així a la reunió d'aquest dilluns del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, a Benicàssim per a analitzar projectes com el FIB i en ser preguntada per la continuïtat de la resta de festivals musicals de la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, ha recordat que ara es poden celebrar mantenint unes restriccions de no superar l'aforament de 2.000 persones assegudes en grups de 500 i amb eixides i entrades diferenciades. "Ara mateix és el que tenim", ha assenyalat.

Barceló ha comentat que s'han constituït taules per a l'estudi per a "veure com seguir avançat en aquesta línia si la situació ens ho facilita ampliant el nombre d'assistents però ara mateix és el que tenim de moment", ha assenyalat.