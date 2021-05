🏙️ La manera de moure’ns per la ciutat està canviant.

Cada vegada més optem per vehicles sostenibles i pràctics, que ens aporten autonomia per desplaçar-nos.



🛴 Els #VMP estan cada cop més presents als carrers de Barcelona.



ℹ️ Informa’t de la normativa https://t.co/CPzIs1BK68 pic.twitter.com/4lgPd5g0LY