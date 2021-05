La Unió demana al Ministeri d'Agricultura un pressupost d'almenys de 12 milions per a combatre la plaga del Cotonet

Sobre aquest tema, han assenyalat que davant les negatives de l'autorització excepcional del producte fitosanitari que "més eficàcia" mostrava contra el Cotonet a força de Metil Clorpirifos i amb l'actual política de la Unió Europea de reducció de l'ús de fitosanitaris és "necessari apostar per mètodes naturals biològics, però amb una inversió suficient per a lluitar contra aquesta plaga".

En eixe sentit, considera que, atés que "l'única possibilitat real i viable ara com ara és una lluita més biològica", cal reforçar els pressupostos en matèria de sanitat vegetal de totes les Administracions per a poder implantar sistemes com les feromones o la cria massiva i més ràpida del paràsit Anagyrus aberiae i un major nombre de soltes.

En aquest sentit, adverteix que si es vol guanyar la batalla a les plagues d'una forma biològica caldria destinar els recursos suficients per a reforçar la xarxa pública d'insectaris i dels centres d'investigació, doncs de "el contrari sempre s'arribarà tard al control de les plagues abans que ocasionen danys econòmics irreparables als agricultors".

Així, recorden que el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha dit recentment que cal adoptar un pla integral enfront d'aquesta plaga mitjançant substàncies no tòxiques, a través de productes fitosanitaris alternatius, organismes de control biològic i mètodes biotecnològics de control poblacional mitjançant la feromona de la plaga.

En eixe sentit el secretari general de la Unió, Carles Peris, recalca: "Són paraules molt lloables per part de Planas encara que no es traslladen a la realitat, perquè desconeixem quant diners empra el Ministeri en la lluita contra el Cotonet i únicament coneixem l'aposta de la Conselleria d'Agricultura i de Diputació de Castelló per a combatre la plaga, del Govern d'Espanya no sabem si té pressupost o no", assenyala

Peris afirma que "no és normal" que per uns protocols d'importació "massa laxos i un control deficient" en els Llocs d'Inspecció Fronterers (PIF, per les seues sigles en castellà) europeus que manquen d'una unificació en els criteris d'inspecció, els agricultors hagen d'incrementar els costos productius per a lluitar contra les plagues i afrontar un minvament de collita, i "ni Madrid ni Brussel·les es donen per al·ludits a l'hora d'adoptar pressupostos suficients per a lluitar contra el Cotonet, mentre que l'Administració amb menys recursos de totes, la Generalitat, siga qui faça front amb cada vegada major inversió".

Per contra, segueix pensant que caldrà reclamar danys patrimonials a les diferents administracions davant la introducció de plagues per deficiències en els controls i en els protocols existents, doncs "els perjuís són cada vegada majors per als productors els qui sense ser culpables es converteixen en els principals perjudicats".

DEMÀ WEBINAR DE LA UNIÓ

Demà dimarts 4 de maig La Unió organitza un webinar gratuït sobre la incidència i lluita contra el Cotonet de Sud-àfrica en la citricultura. Serà a les 18 hores i es podrà seguir en directe pels canals de Youtube i de Facebook.

Intervindran en el webinar el secretari general de la Unió, Carles Peris i el cap de servici de Sanitat Vegetal de la Conselleria d'Agricultura, Vicente Dalmau.