Trabajadores del metal irrumpen en las marchas del 1 de mayo en Vigo al grito de "traidores" por la firma del convenio

Así, portando una gran pancarta con el lema 'Convenio del metal, traición sindical', se han concentrado a la altura de la conocida como Farola de Urzáiz y, al paso de las manifestaciones, se han metido en medio y han interrumpido las marchas mientras acusaban a los sindicatos mayoritarios de "vendidos y traidores".

Algunos de ellos han llegado a encararse con varios cargos sindicales mientras gritaban y entonaban cánticos. "Que no, que no, que no nos representan", han proclamado aunque, pese a los momentos de tensión, no se han producido más incidentes.

El portavoz de estos trabajadores, José Calvar, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la concentración es una forma de mostrar su desacuerdo con el convenio firmado que "sólo beneficia a la patronal".

"Nos sentimos traicionados con el acuerdo, por unos sindicatos subvencionados para contener a la gente y que no salga a la calle. Han vendido a los obreros", ha sentenciado.