Carlos Sobera cuenta cómo es Rocío Flores detrás de las cámaras

Desde que comenzó a emitirse la docuserie sobre Rocío Carrasco han sido muchos rostros conocidos de la televisión los que han opinado y se han posicionado a favor de la hija de Rocío Jurado. En este sentido, el presentador Carlos Sobera ha preferido mantenerse al margen y no se ha decantado por ninguna de las partes implicadas. Sobera, que comparte plató en el programa Supervivientes: Tierra de nadie con Rocío Flores, ha contado cómo es la joven detrás de las cámaras.

"Yo le he preguntado cómo se siente, cómo está llevando todo, y ella es muy prudente, tendrá sus razones y no habla demasiado", ha explicado el presentador a preguntas de los periodistas.

En su opinión, desde el programa no se quiere forzar ni provocar "una situación tensa que no es el lugar oportuno para hacerlo", ha defendido. "Ya le tocará hablar, y cuando quiera, lo hará", ha agregado.

"No la forzamos mucho, porque en Tierra de nadie pretendemos ser respetuosos y además sabemos que el público que nos ve, lo que está esperando de nosotros es que hablemos de los supervivientes, entonces no queremos mezclar churras con merinas", ha insistido.

Sobera ha reconocido que no ha seguido de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva más allá de los grandes titulares, por lo que aún no tiene una opinión formada al respecto: "No sé exactamente cómo se ha producido todo como para opinar. Lo que sí que creo es que es un tema delicadísimo y viéndolo desde fuera, cuando alguien hace un programa confesando todo lo que le ha pasado, alguna verdad, aunque sea subjetiva, tiene que haber. Habrá que escuchar a todas las partes, creo que es de justicia", ha valorado.

Desde que empezó Supervivientes, Rocío Flores ha acudido a varios programas de Mediaset como colaboradora para defender la participación de Olga Moreno, mujer de su padre, Antonio David Flores. Sin embargo, la joven no interviene en la gala de los jueves, presentada por Jorge Javier Vázquez.

Sobre este asunto también se ha pronunciado Carlos Sobera: "Yo lo que sé es que los jueves no va. Si es porque no quiere coincidir con Jorge porque yo le caigo mejor, no lo sé", ha bromeado el presentador de El precio justo, para a continuación admitir: "Supongo que sí, que no querrá coincidir con Jorge porque ha estado presentando el programa con Rocío Carrasco, entrevistándola, e igual Rocío Flores no quiere en este momento estar con Jorge para no hablar del tema, para no hablar antes de tiempo", ha asegurado.