Varias ciudades de España acogerán el Reggaeton Beach Festival con pasaporte Covid y PCR obligatorios

Reggaeton Beach Festival ya lo tiene todo organizado para que la pandemia no arruine sus conciertos este verano de 2021 en Marina d'Or, Madrid, Benidorm, Mallorca, Barcelona, Marbella, y Santander. Ante el éxito del de Love of Lesbian en la capital catalana, en el que no hubo transmisión de la Covid porque se tomaron medidas preventivas, incorporará todos los protocolos higiénico-sanitarios de los ensayos y pruebas que se están realizando en diferentes países. Así, pretende reactivar el funcionamiento de este evento de música urbana que se desarrolla en Europa con garantías sanitarias y dentro de los protocolos y requisitos establecidos por las administraciones sanitarias.

Además de música, el festival ofrecerá food trucks, atracciones acuáticas, y deportes de playa. El abono general, ya a la venta, tiene un precio de 75 euros para los dos días que durará el evento en cada ciudad.

Para poder asistir, las personas tendrán que acreditar con el pasaporte sanitario que se está vacunado o que se ha realizado una prueba PCR con resultado negativo 24 horas antes al inicio del evento, o que se está inmunizado, todo ello contando con el apoyo técnico y la supervisión de la empresa Safety Global, especializada en la organización de eventos de forma segura. Esta incorpora tecnologías como geolocalización, códigos QR sectorización de espacios y la realización de los test de antígenos que sean necesarios in situ durante la celebración de los eventos.

En caso de no cumplir con una de las anteriores opciones, deberán someterse a una prueba de antígenos que se llevará a cabo en una zona habilitada en los accesos durante las horas previas a la realización del evento, tal como se realizó durante la prueba piloto del concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado mes de marzo.

El Reggaeton Beach Festival recuerda que se realiza en espacios abiertos exteriores, lo que disminuye el riesgo de contagios. La organización asegura que estas pruebas no tendrán ningún coste adicional para los asistentes, ya que la producción del festival asumirá el coste en su totalidad, tras alcanzar un acuerdo de colaboración con gran parte de los artistas confirmados. Estos han adaptado su caché a las posibilidades de organización del festival con el fin de reactivar uno de los sectores más castigados de la crisis provocada por la Covid-19, la cultura, y en especial la música en vivo y los grandes eventos.

La hoja de ruta de la organización, que será revisada en las próximas semanas por las autoridades competentes incluye, además, fechas alternativas de celebración de los conciertos, ya que se está trabajando para poder llevar a cabo la gira este verano en función de la evolución de los datos epidemiológicos.