Un home accepta 4 anys de presó per intentar matar un metge que no li va atendre presencialment durant la pandèmia

Un home ha acceptat aquest dimecres una condemna de 4 anys de presó per intentar matar un ondontòleg d'un centre de salut de Benicarló (Castelló) després que aquest no li atenguera presencialment per les circumstàncies sanitàries de la pandèmia.

La sentència, que l'ha dictat un jutge de la Secció Primera de l'Audiència de Castelló 'in voce' després d'arribar les parts a un acord de conformitat i que contempla l'atenuant semiincompleta de trastorn mental, condemna a l'acusat per un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

A més de la pena de presó, el processat ha sigut condemnat a no acostar-se ni comunicar-se amb la víctima a menys de 500 metres per un període de 10 anys i a indemnitzar-li amb 3.600 euros per les lesions i a 9.000 euros per les seqüeles.

Els fets provats van ocórrer el 15 de juny de 2020, quan el processat va cridar per telèfon per a demanar cita amb l'ondontòleg del centre de salut de Benicarló, on li van manifestar que li cridaria el metge quan poguera. Sobre les 19.30 hores, el processat va rebre la telefonada de l'odontòleg, el qual li va indicar que solament podia atendre casos d'urgència per les excepcionals circumstàncies sanitàries i que solament era possible una cita telefònica.

Per la insistència de l'acusat, el metge es va veure obligat a tallar la comunicació. Minuts més tard, el processat es va personar en el centre de salut amb la finalitat de ser visitat pel dentista i es va dirigir a la consulta del facultatiu, el qual estava passant consulta.

VA TRAURE UN CÚTER

Una vegada dins, l'odontòleg li va tornar a dir que no li podia antendre i, aleshores, el processament va traure un cúter que portava en la butxaca, ho va obrir i li va dir que li anava a "tallar el coll". Amb la finalitat d'acabar amb la vida del metge, es va abalançar sobre ell i li va aconseguir en la cara, coll, tors i mà esquerra, però no va aconseguir el seu propòsit en defendre's la víctima.

Com a conseqüència dels fets, el metge va patir diverses ferides, per les quals va necessitar tractament mèdic quirúrgic posterior i va precisar per a la curació de les seues lesions de 60 dies impeditius per a les seues ocupacions habituals. A més, persisteix la simptomatologia d'estrés derivat de la situació, perjuí estètic moderat i formigueig i falta de sensibilitat en la mà esquerra.

El processat presenta un diagnòstic compatible amb un trastorn depressiu greu recurrent, trastorn d'adaptació i trastorn per abús de substàncies, la qual cosa produïx en ell un emprobrecimiento de la seua personalitat i un dèficit de control d'impulsos. En el moment en què va cometre els fets presentava minvada la seua voluntat, però conservava la seua capacitat cognitiva.