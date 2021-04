Grupo Mixto señala que las propuestas para frenar a Vox "favorecen su discurso de victimismo"

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Castells se ha referido al cordón sanitario propuesto por el PSIB respecto a Vox en las instituciones. En este sentido, el portavoz parlamentario se ha mostrado preocupado con que Vox tenga "altavoces institucionales para expandir el discurso del odio".

Además, ha considerado que ningún partido puede hacer nada "para callar su participación" y ha insistido en que algunas propuestas "corren el riesgo de favorecer su victimismo".

Minutos antes, el portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha confirmado que ha trasladado al presidente de la Cámara balear, Vicenç Thomàs, sus quejas sobre "las prácticas antidemocráticas" de algunos partidos como el PSIB, "que está liderando el cordón sanitario a Vox".

Campos ha comunicado que en el próximo pleno del martes se va a debatir una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la tasa de reposición de los policías locales, presentada por el PSIB y firmada por todos los partidos a excepción de Vox porque "ni siquiera sabía el contenido ni lo que opinamos".

"El PSIB nos deja fuera y, por ejemplo, Costa no tiene ningún problema en defender que se siga con esta práctica", ha comunicado, a la vez que ha aseverado que "el intento de acallar la voz de decenas de ciudadanos que votaron a Vox es una patada a nuestra democracia". "No lo vamos a tolerar", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz del PSIB, Pilar Costa, ha comentado las quejas de Vox y ha insistido en que su formación rechazará cualquier iniciativa o pacto que haga Vox. "Sería bueno que el PP lo hiciera también", ha considerado.

Costa ha explicado que a través de la PNL, que se debatirá el martes en el pleno, se pedirá al Gobierno que elimine la tasa de reposición anual de los policías locales.

"El objetivo de la iniciativa es que los ayuntamientos puedan disponer de los efectivos policiales necesarios para prestar en condiciones las funciones que les son inherentes en estos momentos tan difíciles", ha dicho Costa.

CRISPACIÓN EN MADRID

Por otro lado, el portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha condenado "todas y cada una de las amenazas" recibidas por parte de personalidades políticas y públicas estos últimos días.

Además, López ha avisado que "el clima de crispación política que la ultraderecha ha puesto encima de la mesa estos últimos meses y años no ayuda en nada en la convivencia de un país democrático".

Por eso, López ha pedido "responsabilidad" a todas las formaciones políticas "para poder parar el odio y la crispación, porque creemos que para crecer como país lo que hace falta es mirar hacia delante".

En la misma línea, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Gómez, ha condenado las amenazas. "No tienen justificación ni caben en la democracia. Hago un llamamiento a la sensatez", ha dicho, algo en lo que ha coincidido la portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears en el Parlament, Lina Pons: "No nos dejemos contagiar por esta crispación porque es un juego muy peligroso en el que no se debe entrar".