El alcalde de Bollullos defiende el "crecimiento del tejido empresarial" y reprocha al PP su falta de "rigor"

En un comunicado remitido a Europa Press, Fernando Soriano ha reaccionado a las críticas emitidas en su contra por el PP, fruto de una visita a la localidad de la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; el vicesecretario de Organización del PP, José Luis García; y el portavoz del PP en Bollullos, José Serrano.

Para empezar, ha lamentado que el PP reproche a los gobernantes municipales su supuesta "política de bloqueo para que las empresas se instalen y desarrollen en los municipios", exponiendo que "todos los consistorios, independientemente del color político, hacen todo lo que está al alcance en el marco de las competencias municipales para atraer el mayor número de empresas y que se genere empleo de calidad".

Por eso, ha reclamado al PP que "no use a los ayuntamientos sevillanos para salir del ostracismo y sea mínimamente riguroso" a la hora de difundir sus mensajes políticos.

En cuanto a los "obstáculos" que el PP achaca al Ayuntamiento de Bollullos respecto a los planes de la empresa Eucelab, instalada en la localidad, el alcalde asegura que ha "facilitado todo lo posible las iniciativas empresariales que se han querido poner en marcha, con el único límite de la legalidad urbanística". "Buena prueba de ello es que el Ayuntamiento (de Bollullos) es de los pocos que bonifica el 100% de las tasas por apertura de comercios de superficie de menos de 300 metros cuadrados", esgrime.

Además, avisa de que nada "avala" la tesis de los populares de que la localidad haya pedido un 30 por ciento de las empresas instaladas en la misma y que haya más de 20 nuevas empresas que no hayan podido instalarse en el polígono PIBO del Bollullos por "obstáculos" del Consistorio.

"Bollullos es el tercer municipio de la provincia con mayor número de empresas por habitante, según el INE. Desde que Adelante está en el gobierno, han sido autorizadas 64 licencias para nuevas empresas solo en el PIBO y el crecimiento del tejido empresarial global en la localidad ha sido de 138 nuevas empresas, de 802 en 2015 a 940 en 2020", ha defendido, agregando que la localidad planea la ampliación del parque empresarial PIBO.

A su juicio, el PP prueba su "decadencia como partido que no conoce el municipalismo y que poco o nada aporta al mismo". "Basta como prueba el hecho de que a pesar de que el PP lleva en el Gobierno andaluz más de dos años, aún no se ha hecho nada con la deuda que tiene la Junta con todos los ayuntamientos por la Participación los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) a pesar de que los populares pedían saldarla cuando estaban en la oposición o que no aprueben con carácter de urgencia nuevos programas de empleo, la mayor demanda de los pueblos", concluye el alcalde de Bollullos.