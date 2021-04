Les Corts freguen la paritat en l'ecuador de legislatura amb tres diputades més que en 2019

Isabel Bonig, Ruth Merino, Ana Vega i Pilar Lima lideren els grups de PP, Cs, Vox i Unides Podem, mentre Manolo Mata i Fran Ferri segueixen al capdavant de PSPV i Compromís.

Si en aquests moments hi ha 15 portaveus adjunts, deu d'elles estan ocupades per dones: Carmen Martínez i Sabina Escrig (PSPV), Elena Bastidas i Eva Ortiz (PP), Mamen Peris i Merche Ventura (Cs), Aitana Mas i Mònica Àlvaro (Compromís), Llanos Massó (Vox) i Estefania Blanes (Unides Podem).

Són els noms que van deixar les eleccions autonòmiques de 2019, el 28 d'abril. Una nit electoral que es va allargar fins a ben entrada la matinada i que va situar el Botànic amb la possibilitat de reeditar la seua coalició i va veure com Vox entrava en Les Corts per primera vegada.

Entre els partits 'botànics', el canvi més significatiu és el relleu de Naiara Davó per Pilar Lima, que va guanyar unes primàries seguides de polèmica perquè la primera va recórrer la votació a la Comissió de Garanties de Podem. La direcció 'morada' va ratificar el nomenament, però va retraure la "falta de formalitat, serietat i professionalitat" de la convocatòria.

Després d'aquest canvi en la direcció de Podem, Naiara Davó es manté com una dels seus huit diputats a l'espera que determinen si hi haurà o no una nova portaveu adjunta al costat d'Estefania Blanes (Esquerra Unida).

Precisament, Davó va entrar per Alacant per a substituir el vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, qui quasi automàticament va deixar el seu escó en compliment del codi ètic del seu partit. La consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, sí continua com a diputada d'UP perquè representa a Esquerra Unida i no a Podem.

UNA MARXA A MADRID "NOMINADA" Al GOYA

El grup de Ciutadans solament ha patit una baixa, però ha sigut la més sonada: el síndic Toni Cantó va abandonar la càmera al març de 2021 "desil·lusionat amb la política" i va recalar a Madrid, on va intentar anar en la llista del PP a les eleccions autonòmiques amb la presidenta i candidata, Isabel Díaz Ayuso.

Finalment, el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 5 de Madrid va acordar l'exclusió de Cantó de les llistes d'Ayuso en considerar-ho "inelegible" per no estar inscrit en el cens electoral vigent, una cosa que va ratificar el Tribunal Constitucional.

Cantó va anunciar la seua eixida després d'una convulsa directiva de la formació 'taronja' a Madrid. La reacció a la seua partida la va protagonitzar la portaveu adjunta, Mamen Peris, qui va ironitzar: "No sé si Cantó estarà nominat al Premi Goya a la millor interpretació i guió".

Actualment, Ciutadans manté els 18 escons que li converteixen en la tercera força de la càmera valenciana. A Cantó li va substituir Sunsi Sanchis, qui va prometre el seu càrrec la passada setmana en el ple.

EL PP, PENDENT DEL CONGRÉS

El PP està pendent de la convocatòria de congrés regional, que s'espera per als pròxims mesos. No obstant açò, en les últimes hores Bonig, ha demanat tranquil·litat als "satèl·lits de Gènova" perquè els veu molt preocupats i amb massa pressa perquè es convoque el congrés regional del partit. "Jo parle amb Gènova i a mi no m'han dit res", ha recalcat, advertint que "no per estrènyer més" se celebrarà abans.

És més, ha assegurat que "a data de hui no hi ha cap telefonada per a convocar la junta directiva regional" en la qual s'hauria de fixar la data del conclau. "Entenc que alguns estiguen molt preocupats i interessats", va apuntar.

El dimecres passat, el president del PP, Pablo Casado, tampoc es va pronunciar sobre si serà el líder dels 'populars' alacantins, Carlos Mazón, qui substituïsca Bonig. També va recalcar el líder nacional que "no hi ha cap congrés convocat".

El tercer en lliça seria l'alcalde d'Aiora, José Vicente Anaya, qui va anunciar la seua intenció de postular-se. Preguntada sobre aquest tema, Bonig va assegurar que ho veia "molt bé" ja que ella valora a la gent que va "amb la cara per davant i amb determinació".

També a nivell orgànic, el portaveu adjunt Miguel Barrachina no es tornarà a presentar la reelecció com a president del PP de Castelló, que previsiblement encapçalarà l'alcaldessa de la Vall d'Alba, Marta Barrachina.

La resta del grup parlamentari del PP amb prou faenes ha patit canvis. A principis de legislatura, el diputat Adrián Ballester va deixar la càmera per a centrar-se en la vicepresidència de la Diputació d'Alacant, i li va substituir Fernando Pastor.

MÉS MOVIMENT EN VOX

En Vox, la seua síndica, Ana Vega, va estar de baixa de maternitat diversos mesos, durant els quals els portaveus adjunts José María Llanos i Llanos Massó van assumir les tasques del portaveu.

Aquest grup ha sigut el que més moviment ha tingut en l'oposició, amb dos dimissions: David Muñoz, a l'agost de 2019; i Vicente Roglà, a l'octubre de 2020. Tots dos van ser substituïts per Rebeca Serna i Miriam Turiel.

Muñoz va presentar la seua dimissió "per motius personals" i es va reincorporar a la seua tasca docent en l'universitat i Roglá va dimitir en 2020 per "motius personals de salut". Mesos abans, Sanitat va tramitar un expedient disciplinari sobre aquest últim parlamentari quan era candidat electoral. El motiu va ser una denúncia d'una pacient que presumptament va ser assetjada per ell quan exercia de metge a Xelva. La formació va negar aquestes acusacions.

EL PSPV 'PESCA' DIPUTATS PER Al CONSELL

Els socialistes sí van despedir a un dels seus representants solament uns mesos després de les eleccions. Al setembre de 2019, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, va anunciar que renunciava a l'acta per a dedicar-se "en cos i ànima" a aconseguir un finançament autonòmic just, que segueix sense data després de l'acord entre Compromís, PSOE i Unides Podem perquè el Ministeri present la seua proposta abans de finalització d'any.

En aquesta bancada va haver entrades i eixides a l'estiu i a principis de 2021. Primer va ser Alfred Boix qui va deixar el seu escó amb prou faenes mes i mitjà després de les eleccions després de ser 'fitxat pel president' de la Generalitat, Ximo Puig, com a secretari autonòmic de Promoció Institucional. Li va substituir Michel Montaner.

Després Concha Andrés va ser nomenada secretària autonòmica d'Eficiència Sanitària, substituïda per Trini Castelló, i ja enguany Toñi Serna va entrar com a secretària autonòmica de Cooperació i va ser rellevada per Aroa Mira.

Recentment, el síndic i subsecretari general del PSPV, Manolo Mata, va haver de deixar el càrrec durant unes setmanes per una intervenció quirúrgica i va ser substituït per la seua companya Carmen Martínez, encara que ja s'ha reincorporat amb normalitat.

RENOVACIÓ DE CARES EN COMPROMÍS?

En la bancada de Compromís no s'han mogut les aigües, sense cap baixa entre les seues 17 diputats. Fran Ferri està en l'ecuador de la seua segona legislatura com síndic, encara que recentment ha apostat per "renovar cares" en aquest espai: "Jo porte molts anys com síndic i com a diputat, potser és hora que alguns prenguen el testimoni".

Aitana Mas va debutar aquesta legislatura com a nova portaveu adjunta al costat de Mònica Álvaro i Juan Ponce, i Enric Morera segueix al capdavant del parlament valencià. Morera ha plantejat en les últimes setmanes la possibilitat d'anar en una possible llista de Joan Ribó a l'Ajuntament de València en 2023.

D'altra banda, Juan Ponce ha indicat que no es presentarà als pròxims comicis ja que els estatuts del seu partit no permeten concórrer més de dos legislatures, per la qual cosa no podrà participar en la pròxima llista de Compromís "llevat que canvien els estatuts".