Les Corts debatran la setmana vinent sobre el suïcidi amb iniciatives de PSPV i Vox

En concret, els socialistes busquen abordar aquesta problemàtica i la seua prevenció, i aprofundiran en l'avaluació de la repercussió que està tenint en la societat valenciana. Així mateix, preguntaran al Consell sobre tesis doctorals.

Respecte a la PNL, el síndic en Les Corts, Manolo Mata, ha explicat que s'haurà de "aprofundir en els plans de prevenció per a evitar que es produïsquen situacions" com aquest, que es "ocultaven" i generaven "estigma" en la societat.

Per la seua banda, la síndica de Vox, Ana Vega, ha apuntat que la seua proposta va en la línia de tractar el suïcidi "com a conseqüència pre i post pandèmia", així com la seua prevenció. El grup també interpel·larà al conseller d'Educació, Vicent Marzà, sobre el 'pin parental'.

El PP, en el seu torn, proposarà debatre sobre l'ampliació del port de València i interpel·larà a la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, sobre la utilització d'espais naturals per a activitats com el barranquisme o el muntanyisme.

La PNL de Ciutadans versarà sobre mesures de suport al sector de la pesca a la Comunitat Valenciana, i la seua interpel·lació estarà relacionada amb l'activació del sector del turisme a mitjà i llarg termini. A més, preguntaran sobre els ensenyaments d'idiomes, els interins i el sector del joc.

Compromís proposarà debatre sobre la taxa de reposició en l'administració pública, i demanarà que s'eliminen aquestes limitacions davant la problemàtica de consellerias que compten amb "poc personal" i que no han pogut crear noves places.

Per la seua banda, Unides Podem presentarà una PNL referent a la liberalització de les patents de les vacunes contra el coronavirus, i han recordat que "encara estem en pandèmia".