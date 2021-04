Cs Palma lamenta "el nulo interés" de El Pacte por la participación ciudadana y pone de ejemplo el proyecto de Nuredduna

Según ha informado la portavoz del grupo municipal de Cs Palma, Eva Pomar, este lunes en nota de prensa, "la participación ciudadana es inexistente, porque El Pacte tiene nulo interés en que exista".

"El proyecto de Nuredduna en Pere Garau es un ejemplo de que los mecanismos de participación no se ponen en marcha, no importan las opiniones de los ciudadanos y tampoco se escuchan sus sugerencias", ha añadido.

En esta línea, ha mostrado el apoyo de Cs a entidades vecinales que reclaman cambios en el proyecto de Nuredduna. "Invitamos al equipo de gobierno a reflexionar y a abrir un proceso de diálogo, porque un proyecto que nace con los vecinos y los comerciantes en contra, entre otros muchos, no tiene un futuro esperanzador", ha señalado.

BONOS COMERCIALES

Asimismo, la portavoz de Cs en Cort se ha referido a la noticia en la que se señala que los bonos comerciales se aplazarán hasta el próximo otoño.

"Cuando el comercio local se encuentra en la UCI, el equipo de gobierno considera que no hay prisa. No hay prisa para recibir las ayudas, no hay prisa para los bonos, no hay prisa para reactivar la economía. Es una constante ver lo alejado que está de la realidad este equipo de gobierno de El Pacte de izquierdas", ha declarado Pomar.

Por ello, ha reclamado que "las ayudas a la reactivación económica han de ponerse a disposición cuanto antes. Estos bonos no deben ser para otoño, debían haberse realizado el año pasado, porque hoy ya se va tarde".

"Cs seguirá presentando iniciativas y luchando para mejorar la situación económica con ayudas, incentivos, bonificaciones, desescalada de las restricciones y un proyecto para que en 2023 los autónomos dejen de ser un colectivo maltratado desde las administraciones", ha asegurado.

PROPUESTA ACCESIBILIDAD PLAZA MAYOR

Por otro lado, ha explicado que "Cs presentará una propuesta para este pleno en la que reclamará que la regidora de Infraestructuras muestre al pleno el proyecto para mejorar la accesibilidad en la Plaza Mayor y conectarlo con Ramblas, que anunció en 2019 y del que nada se sabe".

Además, la formación naranja ha pedido realizar los trámites necesarios para licitar la remodelación cuanto antes.

FALTAS DE SEGURIDAD EN CAMP REDÓ

Finalmente, Pomar ha mencionado los problemas de seguridad que siguen sucediendo en la zona de las viviendas sociales del Camp Redó.

"Los operarios de Emaya no pueden recoger las basuras porque les amenazan y esto sucede porque el alcalde Hila es incapaz de aportar seguridad a la zona, aumentando los efectivos y creando un plan de vigilancia especial", ha declarado.