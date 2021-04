Haro será sede del Campeonato Riojano de Duatlón por equipos 'Capital del Rioja'

Esta iniciativa pretende ser la antesala del futuro 1º Triatlón "Capital del Rioja" que presumiblemente se organizará el próximo año.

El punto de partida y llegada se efectuará desde la céntrica Plaza de la Paz, situándose en un radio de 300 metros la zona de 'Área de Transición' y los espacios habilitados para parking y demásservicios. La prueba contará con tres sectores, dos de carrera a pie y un recorrido en bicicleta que sumarán cerca de treinta kilómetros de competición.

El primero de ellos, de carrera a pie, tendrá una distancia total de 5 km y discurrirá íntegramente por asfalto con dos vueltas que se distribuirán por varias zonas de la ciudad.

El segundo, en bicicleta con un trayecto de 22 km, se iniciará en la línea de montaje y desmontaje situada en el 'Área de Transición' de 'El Ferial' y discurrirá en dirección a la carretera de San Felices para con posterioridad pasar por la localidad de Villalba de Rioja y retornar a Haro.

El tercero y último contemplará una carrera a pie de 2 km por varias calles del municipio hasta la meta.

Los equipos, formados por 4, 5 o 6 componentes, comenzarán a competir a partir de las 16,30 de la tarde y saldrán con un intervalo de 30 segundos en el orden asignado son la siguientedistribución:

1- Equipos Femeninos No Federados, 2- Equipos Mixtos No Federados, 3- Equipos Masculinos No Federados, 4- Equipos Femeninos Federados, 5- Equipos Mixtos Federados y 6- Equipos Masculinos Federados.

La prueba llega con la intención de promocionar el municipio y su entorno como un lugar de turismo deportivo ideal por su belleza, gastronomía y la cultura del vino.

Motivado por la de pandemia, la prueba se desarrollará bajo el protocolo COVID-19 de la FERTRI