El PSPV llança una campanya per a promoure la transició ecològica dels municipis "en l'era post-COVID"

Aquesta iniciativa, sota el lema 'Nous reptes', reunirà a experts de diverses ciutats i responsables de la UE que participaran en tres trobades per a abordar l'eficàcia de les polítiques públiques contra el canvi climàtic, la prevenció de la contaminació, la protecció del patrimoni natural i dels recursos per a estimular la transició a un model productiu i social més ecològic en l'etapa de recuperació.

Durant les pròximes setmanes, l'executiva debatrà amb dirigents polítics i experts en la matèria les accions més eficaces per a promoure l'intercanvi de bones pràctiques i estratègies innovadores que ajuden a desenvolupar polítiques municipals efectives enfront del repte climàtic en un context especialment complicat, avança la secretària provincial dels socialistes, Mercedes Caballero.

El 27 de maig, City Group PES València celebrarà la jornada 'Diálogos de Europa: Transición ecológica en los municipios y ciudades'. En aquest fòrum s'abordarà la importància de conéixer què ofereix Europa en aquesta important tasca i la importància de coordinar accions per a mitigar el canvi climàtic.

"És des de l'àmbit de les polítiques locals des d'on, per proximitat al ciutadà, es poden modificar en primer terme les pautes de consum, impulsar una economia descarbonitzada o protegir i preservar els ecosistemes locals. Per a açò, les sinergies entre la Unió Europea i els municipis han de ser estretes. Cal entendre que globalització i municipalisme no són termes antagònics perquè el local té una gran dimensió global", exposa Caballero en el comunicat.

Després d'aquest primer fòrum, l'executiva té programades unes jornades els dies 6 i 13 maig, en el marc de la Setmana Verda Europea, amb l'objectiu de compartir innovació i coneixement municipal davant l'horitzó 2030 i el gran repte climàtic actual, "accelerant canvis substantius cap a una economia verda i sostenible que propicie la creació d'ocupació i reduïsca les desigualtats socials".

Entre els temes que s'abordaran, la transició ecològica en l'arquitectura i en l'entorn construït, l'eclosió de les comunitats energètiques, les polítiques verdes municipals, la gestió del Parc Natural de L'Albufera, el seguiment dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) o les noves lleis del clima o d'economia circular.

Durant les jornades també s'avaluarà la transició energètica que impulsen ajuntaments socialistes per a ser "capdavanters" en la implantació de l'autogestió energètica, amb la meta de produir i subministrar amb energia renovable els edificis públics. Açò es duu a terme mitjançant la creació de comunitats amb 37 milions d'euros de finançament per part de la Generalitat.