El escritor Fernando Repiso presenta su ópera prima, '6 mujeres 6',en la Estación de las Letras de La Rinconada

Repiso ha estado acompañado por familiares, amigos y lectores, entre los que seencontraban el delegado del Área de*Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz; la concejala de Cultura y Educación delConistorio de Mairena, Blanca Pablos; la delegada de Igualdad del Ayuntamiento deLa Rinconada, Noelia Ramírez, y la diputada provincial de Sevilla, Trinidad Argota, según informa el Consistorio rinconero en una nota de prensa.

El acto ha estado conducido por la periodista y escritora Mercedes de Pablos,que ha iniciado la presentación afirmando que "tras este primer, llamativo,disparatado e inteligente libro, hay un oficio de escribir que es la base, la semilla, del oficio de escritor", al tiempo que ha recordado a Valle Inclán y "los artífices de sus esperpentos" y la 'Casa Tomada' de Cortázar para introducir '6 mujeres 6', porque esta novela cuenta siete vidas, "si sumamos a estas seis mujeres esa casa, que guarda memoria y emociones y que se convierte en un personaje más".

La novela versa sobre Irene, Laura, Beatriz y Gloria, cuatro hermanas que se reúnen cada año para cenar, acompañadas por Gema, la hermana muerta y por la Tita, la niñera, cocinera, cuidadora, consejera de la familia. Todas con sus personalidades, biografías, historias, rencores y heridas. La herencia, los personajes secundarios, los hechos sobrenaturales van conformando una obra polifónica y multigénero. "La familia como una molestia necesaria, no perfecta, es el trasfondo absoluto de la novela", ha explicado el autor.

El humor también está presente en las páginas de este libro. "Tenía claro que elhumor es importante, no quiere decir que la novela sea cómica, sino que vasalpicando la historia de anécdotas que relajan el drama. Es que si no se haceinsoportable, me gustan los conflictos intensos, pero me agotan si son continuos, así que necesito momentos que me relajen en la trama", ha destacado Repiso.

"En la primera lectura que hice vi un texto teatral, mucho diálogo, un fin de semana en una casa, limitación espacio temporal, pero hubo quien me dijo que funcionaría y así ha sido", ha añadido el autor. "Tenía claro que quería haceruna historia sobre mujeres, contar más allá de mi día a día, de mi propia vivencia.Me parecía un reto. La sororidad, ese concepto que me era ajeno antes de escribiresta novela".

El escritor, criado en el Polígono San Pablo, siempre fue un buen estudiante ysiempre amó leer y, como suele ocurrir muchas veces, hubo una profesora, doña Concha, que dejó huella en él. Con 12 años lo pilló leyendo 'Un mundo feliz', de Aldous Husley, y le dijo que no era un libro apropiado para su edad, pero Fernando siguió leyéndolo y, un día de examen, la profesora les hizo a todos los alumnos un examen de gramática y a él le pidió que hiciese un resumen del libro, porque sabía que lo había leído a pesar de lo que le había dicho.