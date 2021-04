Innova.- Les Naus acollirà la presentació d'un model que busca que organitzacions siguen més productives i resilients

Així, gràcies a aquest model es podria aconseguir que les organitzacions siguen més resilients, ja que "s'adaptarien millor al context, a més de que serien més flexibles i productives", ha indicat el centre d'innovació en un comunicat.

A principis de 2020, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) va encarregar al director general de Govern Obert i Innovació Social del Govern d'Aragó, Raúl Oliván, la redacció d'un informe per a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat que havia d'inspirar una agenda de transformació i canvi sistémico en les institucions de la regió.

D'eixe encàrrec va sorgir l'informe 'Institucions que Aprenen', el producte principal de les quals és l'HIP (Hexàgon de la innovació Pública), un model sistèmic de sis vectors conduents a la creació d'ecosistemes d'innovació i creativitat, que el seu objectiu és "accelerar la transició de les institucions tradicionals, jeràrquiques, compartimentalitzades i tancades cap a organitzacions en xarxa, obertes, dinàmiques, empàtiques i democràtiques".

Els vectors són OPEN, que busca "obrir les organitzacions, ampliar les xarxes de col·laboradors, tindre converses bidireccionals i connectar-la a les demandes de la societat"; TRANS, orientat a "treballar de forma transversal, potenciar equips interdisciplinaris, barrejar i hibridar idees i superar colls de botella de la jerarquia" i FAST, per a "introduir dinàmiques àgils en l'organització, reduir distàncies entre actors, fer un ús intensiu del temps disponible i incrementar el temps dedicat a converses productives".

Els altres tres vectors són PROTO, per a "treballar enfocat a la producció de prototips, pilots o productes mínims, reduir el nivell d'abstracció i alinear visions i inspirar el canvi amb exemples"; CO, que pretén "fomentar la col·laboració i la cooperació, la co-creació i la intel·ligència col·lectiva, potenciant el sentiment de pertinença i la creació de comunitats" i finalment TEC, per a "impulsar la digitalització i altres ferramentes tecnològiques que multipliquen la connectivitat, permetent més i millors converses".

Aquesta activitat del projecte Organitzacions de Futur comptarà amb la conferència del director general de Govern Obert i Innovació Social del Govern d'Aragó, Raúl Oliván, i una taula redona sobre els desafiaments i oportunitats per a la implementació del model HIP, amb la participació del cap de servici d'Innovació de l'Ajuntament de València, Fermín Cerezo, el cap de secció d'Innovació de la Diputació de València, Pablo Peñarubia, i la directora general de Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana, María Jesús Pérez.

L'esdeveniment ho tancarà el tècnic de les Naus Javier Ibáñez amb l'explicació de l'autodiagnòstic HIP, en la web del qual es troba una ferramenta d'autoavaluació. El qüestionari es completa amb sis blocs corresponents a cada vector i es pot accedir a un informe que aporta pistes per a millorar l'organització.