El notario acusado de no comprobar el estado de una anciana al firmar una escritura insiste: "Quería hacer lo que hizo"

"El día en cuestión yo me presenté en el domicilio de una señora de 91 años de edad, con las facultades normales para su edad, interactué con ella y llegué a la conclusión de que esta señora quería hacer lo que hizo", ha manifestado el acusado, que ha asegurado que "una cosa es ver a una persona en su casa, en su ambiente" y otra distinta que, transcurridos "unos meses", "se haga un informe sobre su estado".

El acusado ha mantenido su versión en su intervención final en el juicio celebrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, y que este viernes ha quedado visto para sentencia tras una jornada en la que han prestado declaración varios peritos.

En la sesión, la fiscalía ha ratificado su petición de que el acusado sea condenado por un delito de "imprudencia" por "no haber dado todos los pasos que debía" para cerciorarse del estado mental de la mujer y que varios peritos, una forense y tres médicos que la atendieron, han definido como una demencia de tipo Alzheimer en fase avanzada.

Con todo, un especialista en neurología que practicó un informe a petición de la defensa ha discrepado con el resto de médicos y ha sostenido que los síntomas que presentaba la señora se correspondía con la demencia de cuerpos de Lewy, cuyos enfermos presentan "episodios de lucidez".

Por su parte, la acusación particular ha reclamado la condena por un delito de falsedad documental. "Desconocemos cuál es el móvil pero estamos ante un señor que acude a un domicilio porque la señora, de 91 años, no se puede desplazar, y que va a hacer una operación que consiste en pasarle unos bienes a uno de los hijos que en ese momento la está cuidando. Eso conlleva tener unas cautelas muy grandes", ha señalado el letrado de la acusación, que ha considerado "imposible" que "no hubiese una voluntad" de, "a pesar del estado de la persona, llevar adelante la escritura".

LIBRE ABSOLUCIÓN

Enfrente, la defensa del notario ha solicitado la libre absolución por considerar que no hay ninguna prueba que acredite que su representado no actuó de la forma adecuada. Así, ha negado que hubiese imprudencia y ha rechazado que se le pueda atribuir un delito de falsedad documental.

"Las acusaciones no especifican cuáles son las medidas necesarias que debería realizar el notario para indagar el estado mental de la señora", ha afirmado la defensa, que ha incidido en que la señora no estaba incapacitada, como así comprobó su cliente, y que incluso uno de los médicos señaló que "no se había hecho un análisis de la voluntad de querer y poder de la persona".

Además, el letrado ha pedido a la sala que tenga en cuenta la existencia de dilaciones indebidas en un proceso que se inició en el año 2012 y que está siendo juzgado en el año 2021.

El juicio ha quedado visto para sentencia después de dos días en los que también han comparecido tres hijos de la mujer, que mantienen entre sí otro proceso judicial en relación a este documento que supuso un pacto de mejora para la cesión de una casa ubicada en Chantada (Lugo) a favor del hijo que en esos momentos cuidaba a la señora.