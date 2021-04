Modificados los estatutos del Museo Elder para sumar divulgación y fomento industrial y artesanal

El Museo abrió sus puertas en 1999 y ha sido galardonado anualmente por plataformas como Tripadvisor y ha recibido decenas de premios por su labor. Es, además, el recinto museístico más visitado en Canarias, con más de 200.000 usuarios al año y la celebración de más de quinientos actos.

Con la modificación del articulado de esa fundación pública, creada junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1997, se pretende dar más protagonismo a la divulgación tecnológica que se está produciendo en el sector industrial, fomentando la transmisión de las nuevas tendencias de energías limpias y renovables a la sociedad; la economía azul; la producción autóctona; las patentes canarias, y la investigación en materia industrial que se produce en nuestra Comunidad.

Por otro lado, se busca, con esa ampliación de cometidos, enfatizar desde la Fundación Museo Elder el sector artesanal para impulsar el emprendimiento que se realiza en Canarias en torno a esa actividad y conocer cómo ha evolucionado la calidad y producción de nuestros artesanos, promoviendo el conocimiento de los nuevos procedimientos disponibles.

Así, tras 23 años desde la constitución de la Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, su Patronato ha considerado necesario dotarla de una estructura organizativa más ágil y eficiente que redunde en la mejora de la consecución de los fines fundacionales de ésta.

De este modo, se modifica el artículo 2, Objeto, finalidades y actividades fundacionales, para incorporar nuevas atribuciones con el objeto de desarrollar actividades que propicien la difusión de la innovación industrial y el emprendimiento que se desarrolla en Canarias y para fomentar la calidad y la capacitación industrial y artesanal, promoviendo el conocimiento de las mejores tecnologías y procedimientos disponibles.

Se cambia la redacción de los estatutos a fórmulas de lenguaje inclusivo o no sexista, por lo que se modifica la redacción de 17 artículos y la disposición final.

En este sentido, se ha adaptado todo el articulado a un lenguaje inclusivo, en igualdad de género, acorde a la norma evolutiva que procede y que evite la masculinidad en los textos, cuando claramente existe el tratamiento igualitario, exigible hoy en día en cualquier documento público. Esta adaptación ha sido supervisada por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

También se incorpora en los estatutos la posibilidad de que las sesiones del Patronato de la Fundación se puedan realizar no sólo presencialmente, sino también a distancia, por videoconferencia, añadiéndose así un nuevo apartado al artículo 7. La modificación no tiene incidencia económica en el presupuesto de la Fundación, por lo que no se entiende necesario un estudio de viabilidad.