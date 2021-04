Detingut un home en crida i cerca per robar en bars després de drogar a cambrers amb substàncies en la beguda

Segons han informat fonts policials a Europa Press, les investigacions realitzades van permetre determinar que aquesta persona es feia passar per client i estudiava prèviament els locals en els quals anava a actuar durant els dies abans del robatori.

El presumpte autor dels fets entrava en els locals, demanava una consumició i estudiava l'afluència de clients o les hores més propícies per als robatoris. Posteriorment, accedia als bars i suposadament drogava als cambrers a els qui tirava alguna substància en la beguda.

Aquesta substància, instants després de ser ingerida, anul·lava la voluntat de la víctima, a la qual provocava malestar, desorientació i fins i tot en algun suposat desmais. En aquestes circumstàncies, el presumpte autor dels fets aprofitava per a portar-se els diners de la caixa i també el que tingueren els treballadors en la seua roba.

Els agents de la Policia Nacional han pogut determinar la comissió de quatre delictes comesos amb aquest mètode en la província de València: un a Mislata, un altre a Alaquàs i dos més en la capital valenciana. Els últims, ocorreguts el 23 de març i el 2 de gener d'enguany.

A alguna de les víctimes, que van ser traslladades a l'hospital, se li va detectar positiu a benzodiazepines, que suposadament seria la substància usada per l'arrestat, a qui se li considera presumpte autor d'eixos quatre robatoris amb violència. No obstant açò, la Policia també li atribueix altres quatre fets més, per altres sistemes: el furt d'una motxilla i tres robatoris amb força de dates anteriors.

El detingut, de 49 anys, és de nacionalitat marroquina mentre que totes les víctimes són d'origen xinés. Com a conseqüència de les investigacions de la Policia Nacional, el presumpte autor dels fets va ser posat en crida i cerca i va acabar sent detingut pels Mossos aquest dimarts a Barcelona i lloc a la disposició de la Policia Nacional, que ha instruït diligències.