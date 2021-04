Eugenia Osborne revela su rutina de belleza y su particular dieta de "una cucharada menos"

La hija mediana de Bertín Osborne, Eugenia Osborne, se alineó con sus dos hermanas cuando su padre confirmó su separación de Fabiola Martínez a principios de año. "Estamos todos bien, pero no puedo decir más de lo que ya ha dicho él. Son muchos años y nos queremos mucho todos", decía Eugenia recalcando lo que ya habían dicho sus hermanas.

En una entrevista para Hola ha hablado sobre sus trucos de belleza, ejercicio y dieta que sigue para sentirse bien con ella misma. El cuidado facial es muy importante para la influencer, su rutina consiste en "limpiar bien la piel e hidratarme el rostro diariamente".

A esto lo acompañan una serie de ejercicios, ya que Eugenia está muy en forma. "Me gusta mucho andar e intento hacer hipopresivos mínimo tres veces a la semana", confiesa a la revista.

Y, por su puesto, para completar el ciclo de cuidado personal la dieta es algo muy importante y la hija de Bertín es toda una cocinillas. "Tomo una dieta más bien normal, pero no mucha cantidad. Se podría decir que hago la dieta de una cucharada menos, una cucharada menos de la que me tomaría", afirma y es que también comenta que le gusta sentirse bien, de no ser así se "sentiría baja de ánimo". A lo que nunca renuncia es al chocolate: "Antes de irme a dormir siempre me tomo una onza de chocolate".

Al hilo de esto, Eugenia ha conseguido aunar dos de sus pasiones, la moda y la cocina, para crear una línea de delantales propia. La idea surgió durante el confinamiento y ella se lo tomaba como un entretenimiento. Sobre sus delantales destaca: "Que tienen una parte de diseño. Me inspiraba en vestidos que me gustaría ponerme para salir a cenar, salir de fiesta..."

Desde pequeña la cocina ha sido uno de sus divertimentos preferidos y esto, unido a la moda, ha dado lugar a la creación de los delantales. En su perfil de Instagram, Eugenia comparte tanto recetas, como diseños de delantales, fotos de su día a día o posados. Esta actividad le ha llevado a conseguir más de 170.000 seguidores en la red social.