L'Ajuntament de València crea un mapa-guia per a localitzar punts de venda d'aliments de l'horta i el mar

L'Ajuntament de València va a elaborar un mapa-guia que servirà per a localitzar punts de venda d'aliments de l'horta i el mar. El projecte, anomenat 'Aliments de l'Horta i la mar per a València. Construint un mapa del sistema agroalimentari municipal', estarà disponible a la fi d'any i arranca amb un procés participatiu per a co-construir aquest nou recurs.