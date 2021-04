Eva Mendes genera debate tras mostrarse en contra del "cachete a tiempo" para educar a sus hijos

En España, pegar a los hijos para educarlos está prohibido por ley. Desde el año 2007 no aparece en el Código Civil la última frase del artículo 154, que es la que causaba controversia: "[Los padres] podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos". Y Eva Mendes parece estar de acuerdo con no dar ese "cachete a tiempo".

Sus casi dos millones y medio de seguidores en Instagram asistían esta semana a cómo la actriz de 47 años se posicionaba en contra de esa corrección violenta del comportamiento de los hijos, algo que ha causado polémica en los comentarios del post.

Mendes, que junto al actor Ryan Gosling tiene dos hijas (Esmeralda y Amada, nacidas el 12 de septiembre de 2014 y el 29 de abril de 2016, respectivamente), publicaba una fotografía de una de las galas a la que ha asistido, si bien el texto que acompañaba no tenía demasiado que ver.

"En varias ocasiones me han preguntado por cuál es mi vestido favorito [de los que he lucido] para una alfombra roja. Este Versace está muy arriba en el top", comenzaba escribiendo, para a continuación explicar por qué había una segunda fotografía en la publicación.

"Lo que no me preguntan tan a menudo es por mi frase favorita sobre ser madre, y aún así la voy a poner por aquí", añadía. Y si se pasaba a la siguiente imagen, la respuesta era clara: "Dar unos azotes a un hijo por el bien de su desarrollo es igual que pegar a tu mujer por el bien del matrimonio".

Entre las respuestas hubo bastantes personas que se mostraban contrarias a esta afirmación, como un usuario que aseguró: "No estoy tan seguro. A mí me pegaron y ahora soy una persona adulta y respetuosa. Y créeme, me merecí todos aquellos gritos. Yo era un mocoso".

La respuesta de Mendes no solventó del todo la disputa. "Gracias por tu comentario. Estoy muy feliz de estar de acuerdo en no estar de acuerdo contigo. Quiero que mi Instagram ofrezca eso mismo de una manera cariñosa. Todos somos padres y madres a nuestra manera y la mayor parte del tiempo no tengo idea de lo que estoy haciendo", afirmó la intérprete.

Más tarde añadió: "Esto [por la maternidad] no viene con un libro de instrucciones. Así que cuando hay algo que me chirría, os lo hago saber. Mucho amor". Pero la discusión se convirtió en una bola de nieve en la que todo el mundo opinaba.

Cientos de personas se mostraron a favor de Mendes con comentarios como este: "Si un adulto golpea a otro se llama agresión y puede presentar cargos y terminar en la cárcel; pero si un adulto golpea a un niño indefenso, entonces se le llama disciplina".

Otro, por su parte, añadió que a pesar de admirar profundamente a la actriz, estaba "completamente en contra" de lo que había dicho, ya que "el objetivo al criar a los niños no es tener que azotarlos, sino corregirlos antes de que puedan razonar dicho comportamiento contigo". "Es completamente diferente a golpear a un adulto, porque ahí no estás corrigiendo su conducta", terminaba.

La propia Mendes acabó respondiendo de la forma más diplomática posible: "Te respeto, de verdad, y gracias por tu comentario. Es agradable no estar en desacuerdo siempre desde el respeto. Encontré la cita, que tiene mucha fuerza, y quería transmitírosla. Mucho amor a los tuyos".