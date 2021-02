Eva Mendes responde a las acusaciones sobre su supuesta cirugía plástica: "Lo haré cuando me plazca"

Últimamente, Eva Mendes no se guarda nada a la hora de contraatacar a sus detractores, como con este usuario que le ha acusado de tomarse un descanso en las redes sociales por someterse a una cirugía plástica.

Mientras un seguidor le ha preguntado por qué no publicaba en Instagram, el susodicho ha respondido: "Se ha hecho un trabajo y no creo que esté contenta con el resultado. Era hermosa sin él".

Sin embargo, la pareja de Ryan Gosling ha querido explicar tajantemente el verdadero motivo de su ausencia. "Publico menos porque realmente quiero estar presente para mi familia. Mis pequeñas me necesitan y publicar lleva demasiado tiempo", ha detallado.

Asimismo, ha dejado clara su posición ante los retoques estéticos: "En cuanto a hacerme un trabajo [operarse], lo haré cuando me plazca. Pero no, esa no es la razón. La razón es que personalmente no puedo hacer malabares con la familia y las redes sociales. Entonces, gran sorpresa, elijo la familia".

De hecho, no es la primera vez que la actriz no tiene problema en compartir los tratamientos estéticos a los que se somete como el mono-thread (monohilos o hilos PDO Mono filamento).