Óscar, de 'La isla de las tentaciones', carga contra su ex, Andrea: "Besa como un pescado mareado"

Óscar no guarda un buen recuerdo de Andrea. A pesar de abandonar juntos la primera edición de La isla de las tentaciones, en la que ella, además, dejó a su novio por él, después protagonizaron una sonora ruptura y, tal y como parece, las cosas entre ellos no tienen visos de arreglarse.

El extentador, que participa actualmente en Solo/Sola, ha arremetido contra la catalana, asegurando que no le hubiera gustado nada entrar al pisito con ella y que preferiría haberlo hecho con su otra ex de La isla de las tentaciones, Mayka Rivera.

"A mí no me gusta la gente que va a maldad gratuita, a intentar pisotearte, difamarte o molestarte porque no estás con ella o porque no le das bola a ella", aseguró el joven.

Además, contó que no mantiene tampoco un buen recuerdo de sus momentos más íntimos. "Andrea besa como un pescado mareado", relató.

En cuanto al actual novio de esta, asegura que eso no le importa y que siente "lástima" por él, ya que, en su opinión, Andrea se estaría aprovechando de él.