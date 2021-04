Así es el resultado definitivo de la liposucción de Andrea, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'

Andrea Gasca está en uno de los mejores momentos de su vida, además acaba de recuperarse de una intervención estética con la que no puede estar más contenta. Tanto es así, que lo ha compartido con todos sus fans en redes sociales.

A través de una story en su cuenta oficial de Instagram la exconcursante de La isla de las tentaciones, ha contado su experiencia con la intervención y ha enseñado el resultado.

Fue hace unos meses cuando anunció que se iba a Turquía para remodelar su cuerpo mediante una liposucción de alta definición. Con un top de color rosa y en tanga ha presumido del espectacular antes y después de su intervención.

Andrea Gasca tras su liposucción. ANDREA GASCA / INSTAGRAM

La Lipo Vaser se trata de un procedimiento quirúrgico mediante el cual el paciente puede transferir la grasa localizada de ciertas áreas en las que se genera un exceso de la misma para inyectarla en las zonas del cuerpo que se desean potenciar.

"Sois muchos los que os habéis interesado por esta cirugía después de ver mi experiencia. Yo estoy supercontenta", ha señalado la catalana para dar su opinión sobre la intervención.

Además también ha aprovechado para hablar de su experiencia en el país: "Me he sentido muy cómoda. En todo momento hemos tenido un traductor, que nos ha hecho de guía turístico. Nos han ayudado muchísimo. El idioma no es un problema y el país es superseguro y muy bonito".