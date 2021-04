Martínez (APV) defiende la DIA para ampliar el puerto y dice que hacer una sin necesidad sería "prevaricar"

Martínez se ha referido así al informe jurídico hecho público por Puertos del Estado que determina que la DIA, concedida en 2007, sigue vigente y que la APV es la encargada de determinar la necesidad de una nueva evaluación para acometer la ampliación del recinto portuario valenciano.

El responsable de la Autoridad Portuaria de Valencia se ha pronunciado de este modo tras participar en la reunión del Comité Asesor del Puerto de València, preguntado por si la citada ampliación se ha tratado en ese encuentro y por si la decisión de Compromís y Podem de llevar este asunto a los tribunales y la oposición de entidades como las vecinales pueden paralizar el proceso.

Aurelio Martínez ha explicado que la ampliación del puerto no estaba en el orden del día del comité de esta jornada aunque ha apuntado que "obviamente", se han comentado "algunas cosas" sobre este tema "porque no podemos dejarlo". No obstante, ha precisado que se ha hecho sin entrar, "en absoluto en profundidad" en el asunto "porque no era el momento". "No hemos hablado prácticamente de nada de eso", ha agregado.

Tras ello, ha señalado que su opinión personal respecto a la ampliación es que "seguirá su proceso normal". "Y se acabó, sin darle mayor importancia porque recursos llevamos tantos en todos los sitios que uno más, qué más da", ha planteado, a la vez que ha considerado que eso hará que todo se alargue "más todavía".

Preguntado por la carta remitida por el Ministerio de Transición Ecológica a la APV sobre la ampliación y en la que, según ha avanzado eldiario.es, este departamento ve apreciables diferencias entre el proyecto que se pretende llevar a cabo y el de la DIA favorable de 2007 y solicita un informe detallado en el que aclare las razones por las que considera que debe o no realizar una nueva declaración de impacto ambiental, Martínez sostiene que ese escrito da la razón a la APV, ratifica la DIA y habla de la capacidad de decisión de los puertos.

"Nos dice que la DIA está de acuerdo, que los puertos somos los que tenemos que decidir. Nos da la razón la carta", ha asegurado, aunque ha matizado que "hay gente que interpreta de una manera distinta" la misiva. "Vamos a dejarlo así", ha apostillado. "La carta, como todo en esta vida... Si coges un texto y buscas una palabra, a lo mejor, encuentras que esa palabra no encaja perfectamente con el tema", ha agregado.

Sobre si Transición Ecológica insta a valorar la opción de hacer una nueva DIA, el presidente de la APV ha preguntado si se tienen que elaborar sucesivos estudios de impacto hasta que salga la que quieren aquellos que se oponen a la ampliación.

"¿Qué vamos a hacer, DIAS hasta que salga la que ellos quieren?. Pregunto", ha expuesto, al tiempo que ha insistido en que desde la administración central "ya han dicho que no hace falta", que la declaración actual "está bien" y que "está vigente". Así, ha afirmado que no es necesaria una nueva. "Si no se necesita, no se necesita", ha resaltado.

A esto ha añadido: "Además, si hiciera eso estará prevaricando. Me imagino que no pedirán que prevarique. Digo yo, o sí". "Si yo tengo un informe que me dice que está bien y me dicen que no haga caso al informe, que pida otro, y que con eso puedo evitar que se haga una ampliación, eso es prevaricar", ha considerado finalmente Aurelio Martínez.

"FAVORABLE, POSITIVO"

Por otro lado, preguntado por los temas relacionados con asuntos puerto-ciudad abordado en el comité de este martes, el titular de la APV ha comentado que se han tratado cuestiones la ZAL, y asuntos de Nazaret, la llegada del metro o el Parque de Desembocadura y ha afirmado que ha ido "bien".

"En el fondo, el diálogo siempre he dicho que es favorable, positivo", ha señalado respecto a esos ámbitos y la relación con el Ayuntamiento de València -su alcalde, Joan Ribó, se opone a la ampliación del puerto y defiende la redacción de una nueva DIA-.

En esta línea, ha considerado "normal" la discrepancia. "También discrepo en casa y no pasa nada. Nos llevamos bien, objetivamente, nos llevamos bien. Pues aquí pasa lo mismo. Siempre que no digamos ninguna cosa altisonante y que nos ajustemos un poco a lo normal, no pasa nada", ha expuesto.

Asimismo, sobre si cree que las diferencias sobre la ampliación pueden comprometer algunos acuerdos entre el puerto y el consistorio para la capital valenciana, Aurelio Martínez ha dicho que no.

"Comprometer, no. Creo que son cosas distintas. Creo que cada cual puede defender sus ideas como está mandado. Eso es la democracia: defender cada uno y que no afecte más. Yo sigo siendo amigo de las personas que son amigos aunque discrepen de mí. Y espero que ellos sigan siendo también", ha aseverado.