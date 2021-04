Mercadona augmenta el seu benefici un 17% fins als 727 milions d'euros

Mercadona ha elevat les seues vendes un 5,5% en 2020, fins a aconseguir els 26.932 milions d'euros i ha registrat un benefici net de 727 milions, la qual cosa suposa un increment també del 17% respecte a l'exercici anterior, a pesar de "l'any atípic" que s'ha viscut com a conseqüència de la pandèmia, i que ha obligat la cadena a invertir 200 milions d'euros en mesures enfront de la Covid-19.

Així ho ha donat a conéixer aquest dimarts el president de Mercadona, Juan Roig, en la roda de premsa anual en la qual informa sobre la situació dels 5 Components de Mercadona, els resultats de l'exercici anterior i les previsions per a enguany, i que en aquesta ocasió ha volgut iniciar amb un record a totes aquelles persones que no han aconseguit superar la malaltia.

L'acte s'ha retardat un mes de les seues dates habituals per canvis en el sistema informàtic de la cadena i s'ha celebrat per primera vegada de forma mixta (presencial i telemàtica), precisament per la situació sanitària, un escenari en el qual Roig ha defés que Mercadona ha pres "decisions valentes" malgrat la "por" i la incertesa que imperava en els primers dies, en els quals no se sabia molt bé que calia fer.

Per a Roig "la salut i l'economia són com respirar i menjar, la salut és important però l'economia també", per la qual cosa davant la crisi sanitària han emprés més de 100 mesures extra, començant per la compra de mascaretes per a treballadors, mampares, gel, senyalització, aparca carros, seguretat, control d'aforament, un Call Center amb 60 metges per als treballadors i una prima als empleats pel seu "compromís" amb la cadena.

La pandèmia, li ha eixit "cara" a la cadena, que ha perdut 0,5 punts de quota de mercat, tant per la pèrdua de turistes com perquè "alguns competidors ho han fet millor", ha admés Roig. Encara així, Mercadona seguirà avant amb els seus propis mitjans i "sense demanar ajudes" a les administracions "perquè si no, perds agilitat", ha apuntat.

De fet, la seua intenció és continuar amb la "brutal transformació" que ja va emprendre fa uns anys i invertir en ella un total de 1.500 milions d'euros en aquest 2021: 1.130 milions en noves obertures, reformes, 'Frescos Global' i 'Listos para Comer'; 225 en blocs logístics i 145 en la transformació digital.

En aquest últim apartat tecnològic, Roig ha destacat que ara compten amb "una de les millors pàgines web" en grans ciutats com València, Barcelona o Madrid, on té bloc logístic i la resta anirà canviant. Amb açò, i també impulsada per la pandèmia, les vendes online s'han duplicat al llarg d'aquest exercici, encara que suposen l'1% de les seues vendes totals, el 4% en les ciutats amb els magatzems exclusius per a la venda online.

A més, la companyia ha reforçat la seguretat de la informació del seu sistema informàtic i ha invertit 18 milions d'euros a finalitzar la migració dels processos financers, -un procés "lent" que tardarà uns anys a concloure, ha apuntat Roig-, amb l'objectiu d'optimitzar-los i un gran volum d'informació més accessible des del núvol.

"La nostra guerra és la qualitat"

D'ara en avant, el que té clar el president de Mercadona és que vol centrar-se a "millorar la qualitat" dels productes que ofereix. "No anem a entrar en una guerra de preus, la nostra guerra és la qualitat", ha remarcat. De fet, ha admés que a alguns productes Hacendado els "falta més qualitat", per la qual cosa van a incidir en aquest àmbit.

Roig ha assegurat que el client notarà en els pròxims anys aquesta aposta per la qualitat i ha assenyalat que fins i tot està disposada a buscar nous proveïdors en busca de major qualitat.

Més competidors per als 'Listos para comer'

A més, el president de Mercadona ha destacat la tornada i l'ampliació de la secció Listos para comer, que va haver de tancar durant sis mesos amb la irrupció de la pandèmia i que ara reprèn amb vista a créixer i a "velocitat de creuer". Encara així, en 2020 es va instal·lar la secció en 650 tendes amb una inversió de 170 milions d'euros.

Roig ha assegurat que al Listos para Comer li han eixit més competidors en aquest temps amb l'augment del Take Away i el Delivery, però persisteix en la seua aposta per la secció i augura que la cuina reduint-se en les cases i que el supermercat es convertirà en 'Mercaurante'.

Creació de 5.000 ocupacions en 2020

Al llarg de 2020, Mercadona ha invertiu més de 1.500 milions d'euros en la seua transformació. Com a resultat, ha finalitzat l'any amb 1.641 supermercats, després d'obrir 70 supermercats (10 a Portugal) i tancar 65 tendes que no s'ajustaven al seu nou model eficient. Igualment, ha renovat 152 supermercats fins a aconseguir els 1.000 supermercats adaptats al model de Tenda Eficient.

Amb tot açò, ha creat 5.000 nous llocs de treball estables (4.200 a Espanya i 800 a Portugal) i compta ja amb una plantilla de 95.000 persones (93.300 a Espanya i 1.700 a Portugal). A més, ha implantat una "fita", la jornada laboral de 5+2, que permet tindre els empleats huit caps de setmana llargs al mes.

Roig, "orgullós de pagar impostos"

Mercadona ha pagat en 2020 un total de 1.130 milions d'euros en impostos (364 milions en Impost de Societats i 766 a la Seguretat Social), una qüestió de la qual Juan Roig s'ha mostrat "orgullós".

Segons Roig, "si volem sanitat universal, justícia universal i educació universal, hem de pagar impostos i nosaltres estem orgullosos" d'això, ha insistit. "Una altra cosa és la gestió que es faça després d'ells", ha apuntat.