El Síndic retrau que demanar una vivenda pública és "un procés laberíntic" per la falta de "senzillesa i claredat"

Així ho ha assenyalat el Síndic de Greuges, Ángel Luna, durant l'entrega en Les Corts de la memòria de la institució que arreplega que la Conselleria de Vivenda és la quarta que més queixes ha rebut, amb 71. Així, l'estudi d'aquestes reclamacions evidencia que el procediment de sol·licitud establit sotmet a l'interessat a realitzar successius tràmits, que converteixen la petició de vivenda en "un procés complex, laberíntic i excessivament burocratitzat".

Luna critica la Conselleria de Vivenda per utilitzar l'argument "recurrent" que la persona demandant de vivenda únicament ha formalitzat la seua inscripció en el denominat *Registre de Demandants de vivenda*, que és un registre amb finalitat purament estadístic, per la qual cosa inscriure's en ell no implica la formalització d'una sol·licitud de vivenda, que ha de ser realitzada per la persona interessada en un segon moment.

Després d'aquest segon pas, les persones demandants de vivenda encara han de donar un tercer perquè l'Administració no vincula la sol·licitud d'adjudicació de vivenda pública amb la concessió d'una ajuda econòmica per a lloguer, en el cas de no disposar d'una vivenda pública per a assignar al sol·licitant.

Sobre aquest tema, recorda que quan una persona manifesta "amb claredat" la seua necessitat de vivenda a través de la sol·licitud formulada, la concessió d'una ajuda al lloguer constitueix "un mecanisme alternatiu i subsidiari a l'adjudicació d'un allotjament al que la Generalitat ha de recórrer, a causa de la insuficiència del parc públic de vivendes per a garantir el seu dret a un sostre digne".

PROBLEMES EN LES AJUDES A AUTÒNOMS

D'altra banda, ha lamentat que també les noves ajudes d'emergència, creades per a fer front als danys provocats en diferents sectors econòmics, "han tornat a posar en relleu tant el voluntarisme dels poders públics com el seu desconeixement sobre les aptituds del seu aparell administratiu per a portar-les a efecte".

Prova d'açò són les queixes que han presentat el Síndic diferents ciutadans amb motiu de la convocatòria d'ajudes urgents per a treballadors autònoms a través del Decret 44/2020, de 3 d'abril, de la Generalitat.

Luna ha explicat que la incidència "més greu" es va produir amb la introducció d'un criteri d'última hora no previst en les bases de la convocatòria. El mateix dia que s'iniciava el termini de presentació de sol·licituds es va dictar una resolució amb noves instruccions per a determinar la data de realització d'eixa presentació.

Eixa resolució es va publicar eixe mateix dia en la pàgina web de LABORA, donant-se la circumstància que el crèdit pressupostari es va esgotar a les 9:36 hores. D'aquesta manera quan, l'endemà, es va publicar la resolució en el Diari Oficial la seua eficàcia era nul·la per falta de pressupost a aplicar. És a dir, "només els qui van tindre l'oportunitat de conéixer de forma immediata el canvi en el procediment van poder accedir a les ajudes abans que s'esgotaren", ha criticat.