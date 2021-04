Alma Cortés Bollo narra su sensación tras dejar a su hija en una escuela infantil: "No quiero que crezca más"

Alba Cortés Bollo no puede mostrarse más ilusionada y emocionada con la etapa que está viviendo. La hija de Raquel Bollo reside ya en su nueva vivienda y, además, está inmersa en sus clases de Derecho, lo que le ocupa gran parte de las mañanas. Por ello, ha tenido que tomar la decisión de inscribir a su hija en una escuela infantil.

La decisión de matricular a Jimena en el centro de educación infantil ha sido una de las más complicadas para la joven que, hasta ahora, había estado dejando a la pequeña con algunos familiares. A través de sus redes sociales, Alma ha contado la sensación que ha tenido al dejar a su hija en la guardería.

"Me estáis preguntando por mis sensaciones... Y la verdad es que no sé si comentarlo porque habrá gente que me dirá que qué insensible, qué mala madre... Pero es que es verdad que yo estoy acostumbrada a dejar a Jimena con familiares, ya sea con mi madre, mi abuela, su padre... con quien sea, porque ya sabéis que estudio", ha explicado la influencer.

Alma ha anunciado la inscripción de su hija. ALMACBCORTES / INSTAGRAM

"Antes las clases eran presenciales. Por este motivo, estoy acostumbrada a tener que dejarla e irme a hacer mis cosas sin ella. En ese aspecto, no me ha dado pena, ni mucho menos. Sí me ha dado pena en el aspecto de que la he visto supermayor y que está muy grande y no quiero que crezca más", añade Alma Cortés.