Alma Cortés Bollo acude al hospital y echa en falta a su madre: "No estoy acostumbrada a ir al médico sin ella"

Tras el fin de sus exámenes, Alma Cortés Bollo ya está inmersa en una nueva rutina. El día a día en la universidad estudiando su carrera de Derecho lo compagina con su faceta como madre, aunque siempre cuenta con la inestimable ayuda de su madre, Raquel Bollo, que no duda en echarle una mano con la pequeña cuando su hija tiene obligaciones que cumplir.

Sin embargo, el pasado martes, la joven tuvo que precisar, de nuevo, la ayuda de su madre para acudir al hospital, aunque la excolaboradora de Sálvame no ha podido acompañarla. Desde primera hora de la mañana, la joven desvelaba que padecía molestias en el oído, algo que achacaba a los aparatos que lleva en los dientes y que se puso hace apenas unos días.

Como el dolor no cesaba, la joven se marchó a urgencias para ver qué ocurría. "Sabía que terminaba el día aquí. Ya os contaré qué le pasa a mi oído", escribió durante la tarde del martes.

Al terminar la visita médica, comentó en sus perfiles en redes sociales: "Ya estoy en casa. Ha ido bastante rápido en urgencias, pensaba que iría más lento. Bueno, lo único que me han dicho es que tengo el oído bastante inflamado. No me preguntéis el por qué de la inflamación, porque no lo he preguntado. Necesitaba a mi madre, no estoy acostumbrada a ir al médico sin ella".

En esta ocasión, Raquel no ha podido acompañar a su hija a la consulta, por lo que la joven de 21 años ha olvidado hacer algunas preguntas fundamentales a los médicos. En un principio, Alma pensó que las molestias se podrían deber a su nueva ortodoncia que, como en el caso de muchas otras influencers, se trata de un aparato invisible, ya que es mucho más discreto.