Seis momentos en los que necesitarás una 'Layered Bar'

¿Conoces las barritas Layered Bar? Si la respuesta es no, en este artículo vas a descubrir un imprescindible en tu vida que te ayudará a superar esos antojos más dulces de forma saludable y a recuperar todas las proteínas después de un gasto calórico importante. Además, aprovecha ahora este código descuento MyProtein.

¿Qué son las 'Layered Bar'?

Se trata de unas barritas bajas en azúcar que son perfectas para tomar en cualquier lugar, ya sea en casa, en la oficina o después de una dura sesión de gimnasio. Unas barritas proteicas únicas en el mercado, ya que contienen en su interior seis capas de placer, es decir, seis capas de sabores y texturas deliciosas.

Además, puedes conseguirlas con sabor a Matcha, Cookies and Cream, Tarta de Cumpleaños y Crema de Cacahuete. Sin duda un snack perfecto que no afectará a tu dieta ni rendimiento y que son un complemento perfecto a cualquier hora del día.

Cuando tomar las barritas

Después de hacer ejercicio

Uno de los momentos perfectos para consumir tu Layered Bar preferida es al salir del gimnasio. Esta es una ocasión perfecta, ya que esta barrita posee 21 gramos de proteína por barrita, por ello es super recomendable al acabar de entrenar para recuperar toda esa energía tras el desgaste físico que ha supuesto el ejercicio. Además, es una especie de premio, una manera deliciosa de reponer energía y tras el esfuerzo darte el capricho que mereces sin renunciar a nada.

Cuando aún quedan varias horas para la comida

Es el snack perfecto para la media mañana o para picar entre horas. Si no te ha dado tiempo a consumir un buen desayuno o tus comidas no han sido lo contundentes que deberían ser por falta de tiempo, la Layered Bar te mantendrá satisfecho/a hasta la hora de comer o hasta la siguiente comida.

Barrita proteica para darte un capricho entre horas Myprotein

El snack para llevarte a todas partes

Si tienes planeado algún viaje de largas horas, una barrita es perfecta. En aeropuertos, gasolineras o estaciones de servicio podrás encontrar muchos snacks, pero casi todos por no decir todos son muy poco saludables. Con una Layered Bar en mano se te hará el viaje mucho más ameno y podrás disfrutar del mejor sabor y calidad.

El snack para una maratón de películas o para llevar al cine

A todos nos gusta ver una buena película acompañada de un buen snack: Si no quieres alejarte de tus objetivos fitness, pero aun así quieres disfrutar de ese momento de picoteo mientras estás en el cine, prueba a llevar una Layered Bar contigo. ¡No te defraudará!

Cuando tus compañeros de oficina vuelven a traer una tarta de cumpleaños

Trabajar en equipo es increíble. Poder celebrar todo lo bueno, es todavía mejor. Todo el mundo que trabaja en una oficina tiene asumido que de forma semanal es el cumpleaños de alguien y siempre acaba apareciendo una tarta. Pero ahora puedes disfrutar del sabor de una buena tarta de cumpleaños sin alejarte de tus objetivos nutricionales, prueba su famosa Layered Bar sabor Tarta de cumpleaños, su increíble sabor te sorprenderá y no podrás dejar de preguntarte como cabe todo ese sabor en un cuadradito tan pequeño.

Un desayuno rápido

El desayuno es la comida más importante del día, pero es cierto que todos tenemos esas mañanas en las que no paramos de posponer la alarma y cuando nos hemos dado cuenta, se nos ha echado el tiempo encima y no hay tiempo de desayunar en condiciones. Pero esto ya no es un problema, con una Layered Bar, una pieza de fruta y un buen café, estás listo para salir de casa con la energía necesaria para afrontar el día.

¿A qué esperas a probarlas? Disfruta del mejor sabor y aporte calórico con Myprotein. Elige entre todos tu sabor preferido y lleva en tu bolso siempre tu Layered Bar.