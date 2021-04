Detingut després de donar positiu en alcohol i drogues en un accident en el qual mor un motorista a Castelló

El conductor d'un camió ha sigut detingut aquest divendres després de donar positiu en alcohol i drogues després de col·lisionar amb una moto en l'avinguda Germans Bou de Castelló, sinistre en el qual el motorista, de 64 anys, ha mort, segons ha informat la Policia Local en un comunicat.

El sinistre s'ha produït sobre les 14.40 quan, per causes que està investigant l'equip d'Atestats i Investigació d'Accidents de la Policia Local, un camió de repartiment s'ha incorporat a la circulació i ha tallat la trajectòria d'una motocicleta que circulava per l'avinguda Germans Bou en direcció al Grau, la qual no ha pogut esquivar al camió i ha col·lisionat contra l'eix posterior del vehicle pesat.

Nombrosos conductors que en eixe moment circulaven per l'avinguda Germans Bou han cridat el Centre Integral Municipal de Seguretat i Emergències 092 per a alertar de l'accident i han assegurat que el conductor de la motocicleta estava greument ferit.

El motorista ha quedat atrapat entre les rodes del camió i ha hagut de ser excarcerat pels bombers municipals, els quals han arribat als pocs minuts al lloc del sinistre, igual que les assistències sanitàries i l'equip d'Atestats i Investigació d'Accidents de la Policia Local de Castelló.

El motorista, després de ser extret de l'interior de la part baixa del camió, ha sigut immediatament atès pels facultatius mèdics -que han mobilitzat una unitat del SAMU i una altra de SVB, segons el CICU-, ja que presentava una parada cardiorespiratòria, però, a pesar de la ràpida intervenció del personal mèdic, el motorista no ha recuperat les constants vitals i els efectius sanitaris han confirmat la defunció del motorista.

HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA GREU

Per la seua banda, els agents de la Unitat d'Atestats i Investigació d'Accidents han arreplegat la manifestació dels testimonis que han presenciat l'accident i han sotmès al conductor del camió a la prova de drogues i alcohol. En les dos, aquesta persona ha donat positiu, per la qual cosa, a la vista de l'observat referent al sinistre vial, els agents han procedit a la detenció del conductor, de 37 anys, per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu.

Finalment, la Policia Local de Castelló ha tallat al trànsit l'avinguda Germans Bou en el tram on s'ha produït el sinistre mentre es retiraven de la via els vehicles sinistrats i es procedia a l'alçament del cadàver. Després de quedar netejada la calçada de les restes de l'accident, sobre les quatre i mitja de la vesprada, els agents han tornat a restablir la circulació.