El Consell distribueix 36 milions d'euros entre les universitats públiques per a compensar costos de normatives

Aquesta línia de distribució de compensació de costos correspon al programa 'Universitat i estudis superiors', inclòs en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, segons ha explicat l'Executiu valencià en un comunicat.

Els costos venen determinats en la memòria econòmica justificativa aportada per cada universitat, una vegada distribuïda la dotació pressupostària entre les cinc universitats públiques.

L'assignació per universitats és d'11.635.645,63 euros per a la Universitat de València; 9.608.948,37 euros per a la Universitat Politècnica de València; 7.059.812,94 euros per a la Universitat d'Alacant; 4.318.410,33 euros per a la Universitat Jaume I; i 3.377.182,73 euros per a la Universitat Miguel Hernández d'Elx.