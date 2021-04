PP pide a Revilla que deje su "ambigüedad" y presente alegaciones contra el parque eólico de Ribota

Así lo han afirmado en una rueda de prensa convocada por los 'populares' para, en este caso, mostrar su rechazo al parque eólico de Ribota -al igual que ya hicieron con el de Garma Blanca-; con una potencia prevista de 51 MW y que afectará a casi una decena de municipios de la zona, proyecto al que han anunciado que presentarán alegaciones, tanto desde los ayuntamientos como desde la Mancomunidad de Municipios de los Valles Pasiegos, y han solicitado al Ejecutivo que haga lo mismo.

Y es que, a su juicio, Revilla, pese a "recular" respecto a su posición inicial al haber reconocido el pasado lunes en el Pleno del Parlamento que "no quiere ver molinos en los Valles Pasiegos", mantiene que no es algo que dependa de él sino de los técnicos, una declaración con la que, según Buruaga, éste quiere decir: "no es cosa mía, no es culpa mía y por supuesto no voy a hacer nada por impedirlo".

En opinión de Buruaga, lo que pretende Revilla en este asunto -al igual que, según ha dicho, ha ocurrido con el cierre del interior de la hostelería- es "hacer ver que ninguno de los problemas de Cantabria va con él porque lo único que le preocupa es que ninguno le desgaste".

Buruaga ha insistido en que Revilla y el Gobierno (PRC-PSOE) "no pueden permanencer como espectadores" y deben defender a los Valles Pasiegos y a Transmiera de la "agresión" que, según ha insistido, suponen estos proyectos de parques eólicos.

INICIATIVA DEL PP EN EL PLENJO DEL PARLAMENTO

Con el objetivo de que "acabar con las contradicciones y rectificar con hechos", el PP llevará este lunes al Pleno del Parlamento una proposición no de ley con la que busca un acuerdo de todos los grupos para rechazar el parque éolico Ribota.

Pide que se respalden las alegaciones de los ayuntamientos, juntas vecinales y mancomunidad en contra del mismo e instar al Ejecutivo a formular alegaciones para "sustentar una declaración de impacto ambiental desfavorable y, en consecuencia, la denegación de la autorización administrativa" ya que, según ha dicho, "esa es la unica manera de impedir que este proyecto salga adelante".

"Un Gobierno está para algo más que para dar cumplimiento a la legalidad. Un Gobierno está para decidir qué Cantabria quiere construir y defenderla", ha dicho Buruaga.

EN CONTRA DE CREAR UN "POLÍGONO EÓLICO" EN LA ZONA

En relación al proyecto de Ribota, Buruaga ha indicado que este proyecto afectará a los municipios de Arrendondo, Miera, Riotuerto, Entrambasaguas, Solórzano, San Roque de Riomiera, Selaya, Villacarriedo y Saro.

La líder del PP ha asegurado que su partido va a pelear con "uñas y dientes" porque no se construya este parque ni los otros tres proyectados en la misma zona.

Y es ha advertido que, en la zona, además de Ribota, están proyectados el parque eólico Garma Blanca, que como Ribota es competencia de la Administración General del Estado y es tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; Amaranta (35 MW), y Quebraduras (20 MW), estos dos últimos "de competencia autonómica" y que están sobre la mesa del Gobierno regional.

Se trata, según ha dicho, de cuatro parques que comparten infraestructuras, que suman más de 150 MW y 40 aerogeneradores, todos del mismo promotor, Green Capital Power, todos sobre el mismo teerritorio (Valles Pasiegos y Trasmiera) y todos en tramitación o "en parrilla de salida", generando en la zona un "polígono eólico".

"Los cuatro parques conforman un único proyecto enormemente invasivo sobre un territorio muy sensible", ha advertido Buruaga, que cree que se debería valorar en su conjunto el impacto de esta acumulación de infraestructuras y aerogeneradores sobre este paisaje, que, según ha señalado, supondrán "un impacto severo e irreversible que tendrá sobre la zona".

"Ribota no viene solo y no puede someterse a evaluación de impacto ambiental de manera aislada o fragmentada", ha defendido Buruaga, que considera que hacerlo de esta manera sería una "maniobra fraudulenta que no puede ni debre prosperar" y no se debe caer en esa "trampa".

UNA "MANO NEGRA" PARA "DESTRUIR" LOS VALLES PASIEGOS

La presidenta del PP ha comparecido en rueda de prensa acompañada por los alcaldes y portavoces del PP en los ayuntamientos de los Valles Pasiegos.

En representación de ellos, han comparecido el presidente de la Mancomunidad de Valles Pasiegos y alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego, y el de Selaya, Cándido Manuel Cobo, que han suscrito las palabras de Buruaga en contra de la instalación de estos parques.

El presidente de la Mancomunidad ha afirmado que "parece que hay una mano negra" que está "empeñada a destruir" y "fastidiar" a la zona. "Primero con el fracking, ahora con los eólicos y pasado mañana no sé qué será", ha apostllado.

Por todo ello, ha reclamado que los Valles Pasiegos sean tratados por el Gobierno como cualquier otra zona y se ha quejado de que "no hay ninguna infraestructura importante ni potente" del Gobierno de Cantabria hecha en la zona para que su gentes puedan "tener una vida digna y desarrollarse".

"Todo lo que se ha hecho lo hemos hecho con recursos propios, con el esfuerzo de todos los ayuntamientos pero jamás hemos tenido el apoyo del Gobierno de Cantabria", ha dicho.

En relación a la instalación de los parques eólicos, García ha afirmado que no es un "tema político", de "rojos, azules o amarillos", sino "de sensibilidad" hacia la zona, a su forma de vida y a su patrimonio (el cabañal).

También ha criticado que se acuse a los alcaldes de la zona en contra de estos parques de "no ser solidarios" con el resto de Cantabria. "¿Cómo que no somos solidarios, nosotros somos solidarios en lo que sea bueno para todos pero no nos tenemos que fastidiar y destruir una zona de Cantabria porque necesitamos energía", ha apuntado el regidor, que cree que instalar 100 molinos no servirá para acabar con el cambio climático y no ponerlos no supondrá "la destrucción del mundo" y cree que hay otras "alternativas" energéticas.

García ha pedido a Revilla "que se pronuncie realmente y diga qué quiere de verdad, sin ambigüedad" para la zona pasiega. "Ya está bien de ponerse de perfil", ha indicado.

Ha informado de que el jueves, 22 de abril, habrá una asamblea de la Mancomunidad en la que se someterán a aprobación las alegaciones en contra del parque de Ribota, en cuya oposición están dispuestos aún a ir a los tribunales.

Tanto García como el alcalde de Selaya, Candido Manuel Cobo, ha defendido que la instalación de parques eólicos en la zona no producirá "ningún tipo de sinergia positiva en ninguno de los sectores economicos de los Valles Pasiegos", sustentado en el sector primario y en el turismo ni generará empleo.

"Por desgracia, el sector secundario, el sector de la industria, es prácticamente irrelevante, no tenemos grandes industrias que pudieran absorber las sinergías positivas de la instalacion de unos parques", ha dicho Cobo.

Además, ha agradecido al PP de Cantabria el apoyo a los 'populares' de los Valles Pasiegos en la "oposición frontal" a estos proyectos y ha resaltado que el partido "siempre ha mantenido el mismo criterio", algo que, según ha dicho, no ha ocurrido con otros grupos políticos que han "ido variando" su postura "en función" de por "dónde soplaba el viento".