Torres pide a los partidos "altura de miras" y "concepto de Estado" si hubiera que prorrogar el estado de alarma

"El estado de alarma y su fin dependerá de la situación pandémica. Hay una voluntad del Gobierno de España que, junto con la vacunación, para que decaiga y son buenas noticias", dijo este viernes en declaraciones a los medios de comunicación.

No obstante, apuntó que si así no ocurriese y hubiera que prorrogarlo, los que tendrían que hablar no sería el Ejecutivo central, sino los partidos de la oposición "diciendo que se ponen al servicio de una necesidad que sería la prórroga porque la situación pandémica lo exige".

"De aquí a la fecha en la que se termina el estado de alarma -9 de mayo- vamos a tener muchísimas intervenciones políticas. Lo ideal sería que no tuviésemos que prorrogarlo pero si se tiene que hacer, le pido a los partidos políticos que tengan altura de miras, concepto de Estado y se coloquen al lado del Gobierno", concluyó.