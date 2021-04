València tindrà el primer laboratori públic d'experimentació en 5G d'Espanya

València comptarà amb el primer laboratori públic d'experimentació i demostració en tecnologies 5G a Espanya, situat en La Marina, com un projecte col·laboratiu sense ànim de lucre. Aquesta base anirà destinada a transferir coneixement a xicotetes i mitjanes empreses i organismes i institucions per a posicionar a la ciutat com a referent internacional en aquest camp.

El nou projecte s'ha anunciat en la presentació de resultats del conveni València 5G, que van segellar en 2019 la Universitat Politècnica de València (UPV), l'Ajuntament, la Generalitat i la Universitat de València (UV).

Aquest laboratori se situarà previsiblement a l'entorn de l'antiga base de l'equip Alinghi en La Marina i estarà gestionat entre la Politècnica i l'Ajuntament. Se centrarà en camps com l'holografia, la robòtica, l'automoció o la realitat immersiva.

Després de dos anys de col·laboració, la intenció és donar a conéixer solucions basades en el 5G i ajudar-les a captar diners de la UE. "Els fons europeus ens poden ajudar a demostrar que la Comunitat Valenciana crega en aquesta tecnologia", ha augurat Narcís Cardona, director de l'institut iTEAM de la UPV i promotor de València 5G, garantint que la base comença a treballar "demà mateix".

Entre les fites aconseguides destaca el naixement del VLC Campus, que dóna suport a projectes PROMETEU-FEDER, set pilots de Red.es o sis de l'Horitzó 2020. Dos dels últims desenvolupaments nascuts en aquest campus són un vehicle autònom connectat i un braç robòtic per a diagnòstic clínic.

Des de 2019 també s'han realitzat demostracions 5G en un gran nombre d'empreses de l'entorn de València, amb projectes que van des del Parc 5G com a entorn logístic totalment connectat en el polígon d'Almussafes fins uns altres per a digitalitzar el Port o per a promoure els vehicles elèctrics.

L'aliança preveu un esdeveniment internacional anual sobre el 5G a València, aquest any programat per al 7 de juliol en el Palau de Congressos. El 5G Day permetrà comprovar in situ com aquesta tecnologia ajuda en els processos de desenvolupament, fabricació, producció o logística.

També arranca la marca i la plataforma web V5G per a recollir tota la informació sobre aquestes activitats. Com a rector de la Politècnica, Francisco Mora, ha destacat que aquesta tecnologia obri "una mar de possibilitats a la indústria i a l'emprenedoria" per a gaudir del 5G en totes les seues dimensions.

Tant les universitats com la Generalitat i l'Ajuntament han reafirmat la seua aposta per aquesta tecnologia que "fa uns anys semblava ciència-ficció", com ha recordat el director general per a l'Avanç de la Societat Digital, Pedro Pernías.

Vara de Quart, districte digital

Al marge de la base 5G està en marxa el projecte perquè l'entorn del polígon Vara de Quart es convertisca en un "barri tecnològic", al fil d'una iniciativa similar a Barcelona. La previsió és que el pla director estiga en desenvolupament durant 2021, ha avançat la vicealcaldessa, Sandra Gómez, després de lamentar que aquesta zona de València s'ha anat desarticulant des dels anys 60 deixant "enormes buits urbans que també són oportunitats".

A nivell empresarial, l'aliança 5G compta amb el suport d'empreses i entitats com Ford, CaixaBank, VickyFoods, Global Omnium, Valenciaport, València CF, AVIA Clúster d'Automoció, el Col·legi notarial de València i Fivecomm.