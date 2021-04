Siete 'looks' para encontrar aquel que encaje perfectamente con nuestra personalidad

A veces ocurre que no nos sentimos bien con nosotros mismos y no sabemos muy bien por qué, hasta que llegamos a la conclusión de que en realidad no estamos siendo fieles a lo que somos por dentro.

En la búsqueda de exteriorizar nuestra personalidad, no debemos centrarnos sólo en la ropa, ya que nuestro peinado también proyecta un mensaje muy fuerte de quienes somos y sobre cómo queremos presentarnos al mundo.

Puede que no sepamos cuál elegir, ya que no nos adaptamos a las distintas corrientes estéticas como puede ser la Y2K, cottagecore, preppy, punk, gótico, ect. Por eso, lo más importante es reflejar nuestra actitud ante la vida.

'Bob' para mujeres modernas y trabajadoras

Cada vez son más mujeres las que abrazan más su trabajo y disfrutan realizándolo, por lo que no quieren perder mucho tiempo preparándose pero quieren verse modernas y perfectas sin esfuerzo.

El bob es un corte fácil, formal con un toque moderno capaz de levantar cualquier look. Cambiando la textura conseguimos cosas diferentes. Para citas importantes, planchado con la raya en medio es imbatible. Para sentirnos cómodas, unas ondas deshechas. Si necesitamos vernos perfectas, con la raya hacia un lado. Es muy sencillo verse bien con un bob", explica M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.

Trenzas para mujeres sofisticadas

Las trenzas siguen entre nosotras, aunque aportando nuevas sensaciones. "Las trenzas son uno de los recogidos que pese a ser sencillos, transforman totalmente nuestra imagen. Podemos llevarlas en forma de minitrenzas cerca del rostro, pero mi look favorito es una trenza alta muy larga que cae por la espalda con un recogido pulido. Es sofisticada y levanta cualquier mal día, además, de ser un look de tendencia", asegura Charo García, de Salón Ilitia.

Coleta burbuja para las más originales y atrevidas

Muchas veces lo tradicional no va con nosotras y buscamos darle una vuelta a todo lo que conocemos con un toque de creatividad. "Las coletas burbuja son una original manera de recogerse el pelo y, además, son muy fácil de hacer. Va bien con cualquier estilo y solo necesitamos hacernos una coleta, media o baja, que anudamos floja. Luego haremos lo mismo con el resto de la coleta, aflojaremos con las manos y crearemos el volumen. Y ya está", comenta Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.

Corte 'shaggy' para las mujeres desenfadadas

A veces lo que queremos es la naturalidad y dejar que las ondas o los rizos de nuestro pelo tomen el protagonismo de una manera muy favorecedora y para ello, el shaggy es perfecto.

"Este corte aporta volumen, movimiento y densidad gracias a las capas que lo caracterizan. Con un flequillo abierto o cortina conseguimos enmarcar el rostro y dibujar diferentes líneas, lo que lo hace vital y animado. Para resaltarlo aún más, llévalo con una textura despeinada", sugiere Jose Garcia, de Jose Garcia Peluqueros.

'Mullet' para las mujeres más atrevidas y divertidas

Si lo nuestro es traspasar los límites y nos da igual llamar la atención, sin duda el mullet es nuestro corte. "El mullet nos aporta la frescura, la alegría y ese matiz rebelde que nos ayuda a disfrutar y a celebrar la vida con intensidad. Para las más atrevidas, con un largo contraste entre la nuca y los lados. Para las que quieren que sea desenfadado, pero sin estridencias, con un contorno más suave. En todos los casos, con un efecto despeinado, gracias a los desfilados", afirma Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

Efecto 'wet' para las más 'chic', elegantes y sensuales

Cuando pensamos en un peinado con efecto wet o mojado enseguida nos vienen a la cabeza imágenes de modelos desfilando sobre una pasarela y es que este tipo de look nos envuelve en un aire de sofisticación y sensualidad.

"No hay nada más cómodo y sofisticado que el efecto húmedo sobre el cabello. Una forma perfecta para darle un giro a nuestro corte, una forma ideal de corregir un mal pelo o aquellos días que deseamos algo diferente, pero con poco esfuerzo. Si tenemos el pelo corto es genial, con un bob es perfecto y con una melena larga es aún mejor. Para hacerlo peinamos hacia atrás con la raya a un lado y despejamos el rostro, siempre con el pelo seco", aconseja Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Ondas surferas para las mujeres sencillas y llenas de vida

Las ondas surferas son perfectas para aquellas mujeres que quieren vivir la vida sin preocupaciones pero disfrutándola al máximo. "Una melena larga surfera es el look que mejor define el ánimo del domingo. Desenfadadas, desenvueltas y llena de vida, así son este tipo de melenas con sutiles ondas. Para crearlas un spray para ondas o una trenza a la que le pasamos una plancha y peinamos es de las mejores maneras. Para crear volumen, sécala hacia abajo y aplica un spray de acabado", indica Raquel Saiz, de Salón Blue.