Cvirus.- Puig preveu que els majors de 60 anys estiguen vacunats al juny i obrir els 'vacunòdroms' la setmana vinent

Puig, en una entrevista a la cadena SER arreplegada per Europa Press, ha assenyalat que a la fi de setmana hi haurà una reunió preparatòria per a l'obertura d'aquests espais de vacunació massiva perquè ha recalcat que la Comunitat Valenciana està en disposició d'inocular fins el 500.000 persones a la setmana, però per a açò es requereix el subministrament de dosi suficient.

Per açò, davant les incidències que s'estan registrat amb les vacunes, ha explicat que s'adaptarà el conjunt d'equipaments dissenyats a "la realitat dels subministraments previstos" i "sobre la base d'ells s'obriran aquests centres perquè el que es vol és dotar-los de la major confortabilidad i eficàcia".

En eixe sentit, preguntat per si manté l'objectiu que el 70% de la població estiga vacunada a l'estiu, ha recalcat que el Consell treballa per a aconseguir que "la immensa majoria dels valencians estiga immunitzat com més prompte millor", però ha constatat que "hi ha imponderables que no depenen de nosaltres", com la investigació dels sèrums de Janssen i Astrazeneca.

En qualsevol cas, ha defès la "gestió" a la Comunitat Valenciana sobretot pel "compromís comú" de la societat que permet que el procés "vaja molt bé dins de la dificultat" i s'ha mostrat convençut que les farmacèutiques "compliran" perquè "han donat la seua paraula". De fet, ha aclarit que Janssen si que va enviar aquesta setmana els vials corresponents, però estan paralitzats i ha recordat el compromís de Pzifer d'augmentar els enviaments.

En eixe sentit, ha insistit a reclamar a l'EMA (Agència Europa del Medicament en les seues sigles en anglés) que es resolga amb "tota la seguretat i l'aval científic però com més prompte millor" la investigació d'aquestes vacunes per a poder administrar-les. En eixe sentit, sobre aquestes incidències amb les vacunes, ha comentat que "estem guanyant a poc a poc a la pandèmia encara que hi haja dies que pareix que tot ix malament".

ESTAT D'ALARMA

D'altra banda, davant la fi de l'estat d'alarma el 9 de maig, ha demanat "molta prudència" aquest mes, però ha destacat que "si segueixen la coses com estan" a la Comunitat Valenciana "nosaltres no ho necessitaríem com a tal". A més, ha aclarit que algunes de les restriccions "les hem adoptat amb els instruments que tenim prèviament al fet que es declarara l'estat d'alarma".

En eixe sentit, ha recalcat que "ací els instruments han funcionant i que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana" TSJCV "sempre ha avalat" les decisions adoptades per la Generalitat "basades en criteris científics" i "espere que així continue sent".

Amb tot, ha recalcat que el que li agradaria és estar a partir del 9 de maig en una situació en la qual "es puga progressivament avançar en la desescalada amb tota la prudència" i en eixe sentit ha recordat que la setmana vinent hi haurà una nova reunió de la Comissió interdepartamental per a avaluar l'efecte de les festes de Setmana Santa i si es pot seguir en "aquest procés prudent" d'alleugerir restriccions.

Respecte a les peticions dels sectors afectats, ha insistit a reclamar prudència i ha recordat que s'han posat a la seua disposició més de 400 milions en el Pla Resistir als quals se sumaran 600 milions quan es firmen el Govern amb Espanya. "Ja sé que mil milions no sutura l'enorme ferida econòmica que s'ha produït però hem de fer aquest esforç final", ha postil·lat.

CORREDORS TURÍSTICS

Puig ha destacat la importància del passaport sanitari per a reactivar el turisme, i encara que s'hagen de renovar cada any, "l'important és que al juny, com estava previst, existisca aquesta capacitat de transitar per tota Europa".

Sobre este tema, ha assenyalat que a partir d'aquesta situació "es podria parlar d'algun corredor determinat", sobretot amb el Regne Unit, però "el que està clar és que si existira eixa opció de mobilitat interna ens facilitaria moltíssim la recuperació econòmica".