Els exàmens de taxista se celebraran el pròxim 29 de maig

20M EP

NOTICIA

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obri aquest divendres, 16 d'abril, el termini per a la presentació de sol·licituds per a les pròximes proves d'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi, que es desenvoluparan el pròxim 29 de maig.