Patronal i sindicats segellen el conveni del comerç del metall per a 6.725 empreses

Femeval ha destacat la importància d'aquesta negociació, tant per a les 6.725 empreses com per a les prop de 52.000 persones treballadores a les quals dóna cobertura, "perquè dota d'una vigència i increments salarials raonables concordes a la incertesa generada per l'evolució de la crisi sanitària".

La federació del metall considera també que la incorporació d'una classificació professional actualitzada conforme al que es disposa en l'Estatut dels Treballadors, "representa una aposta decidida per la professionalització i modernització del sector més concorde a la realitat i noves demandes del mercat, deixant arrere una classificació obsoleta".

En matèria econòmica, estableix increments salarials del 0,3 per cent per a 2020, de el 1,3% per a 2021 i de el 1,5% per a 2022, amb una clàusula de revisió salarial en cas que l'IPC supere l'1,3% de l'increment pactat per a 2021, i de el 1,5% per a 2022.

D'altra banda, Femeval subratlla que tant la patronal com els sindicats han mostrat una "especial sensibilitat i compromís" amb la igualtat de gènere en traslladar el capítol d'igualtat al principi del conveni i adaptar el text al llenguatge inclusiu.

El conveni firmat aconsegueix a distribuïdors i comerciants d'equips, recanvis i accessoris per a l'automoció, concessionaris de vendes d'automòbils, lloguer de vehicles i camions, tendes d'electrodomèstics, empreses de tecnologia de la informació, proveïdors de material mèdic-quirúrgic, ferreteries, ortopèdies, comerciants siderometalúrgicos, magatzems d'alumini, material elèctric i ferro, i comerciants detallistes.

S'ha acordat també la creació d'una comissió de modernització per a detectar les telefonades que les noves normatives sobre igualtat, teletreball i drets digitals efectua a la negociació col·lectiva i que puguen afectar al sector de comerç del metall.

Sobre l'obligació del registre de jornada, es defineixen com a preferents els mitjans electrònics i en defecte d'açò manuals, per a permetre computar l'inici i fi de la jornada laboral diària "de forma objectiva i fiable, sense perjuí de la flexibilitat horària que es puga establir".