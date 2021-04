L'IVC convoca les ajudes 2021 per al foment de les activitats musicals amb més d'1,2 milions

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 13 d'abril al 10 de maig. Les sol·licituds poden presentar-se exclusivament per via telemàtica i les bases de la convocatòria i els formularis de sol·licitud i models normalitzats poden descarregar-se en la web de l'IVC.

L'ajuda al foment d'activitats musicals és la subvenció que compta amb major dotació pressupostària de l'àrea de música, i té com a objectiu recolzar al sector per a l'organització de festivals, programació en sales, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical. Com a novetat en aquesta edició, s'incorporen les ajudes a la composició d'obres musicals de nova creació vinculades a la seua estrena, destaca la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Des d'aquest departament recorden que l'any passat es va revisar l'orde de bases de les ajudes a la música amb dos novetats que es mantenen en la convocatòria d'enguany: l'augment en un 74% de l'import de les ajudes i l'adaptació a la singularitat del sector musical valencià, després d'haver compartit les seues necessitats reals per a consolidar una proposta flexibilitzada i més adequada per a enfortir la indústria musical valenciana.

L'import total es distribueix entre les set diferents modalitats d'ajudes: ajudes a festivals, cicles i esdeveniments commemoratius; ajudes a la programació en sales d'exhibició; ajudes a cursos, concursos, jornades i congressos; ajudes a gires fora de la Comunitat Valenciana; ajudes a projectes de producció d'espectacles de música en viu; ajudes a la composició d'obres musicals, i ajudes al foment de la producció discogràfica.