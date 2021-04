El Consell agilitza la seua activitat editorial per a potenciar el valencià i el suport i difusió digital

El Consell ha aprovat el decret pel qual es regula l'activitat editorial de l'Administració del Consell i de les entitats integrants del sector públic instrumental de la Generalitat, amb l'objectiu d'"agilitzar el mecanisme de la seua activitat editorial per a potenciar el valencià i el suport i difusió digital".

La Generalitat ha dut a terme des dels seus orígens una extensa activitat editora, incloent, d'una banda, la publicació del Diari Oficial i, per un altre, l'edició d'un gran nombre de llibres i altres publicacions que han anat conformant al llarg dels anys un ric patrimoni documental i bibliogràfic.

Aquesta nova regulació "ve a precisar millor les funcions corresponents al centre directiu en qüestions relatives a la gestió del fons editorial, la reimpressió i porga de publicacions". Al mateix temps se substitueix el "complex i rígid sistema de planificació i programació anual per un mecanisme més àgil d'autorització".

Així mateix, es tracta de "potenciar l'ús dels suports i mitjans de difusió basats en el desenvolupament de la tecnologia digital i de les comunicacions, obrint la possibilitat de posar a la disposició del públic de forma gratuïta, en determinats casos, publicacions del fons editorial en format electrònic".

Finalment, s'estableix la necessària connexió entre l'activitat editorial de l'administració autonòmica i la tasca de foment de la cultura que duu a terme el Consell a través de les distincions que atorga a personalitats especialment destacades per les seues aportacions al patrimoni literari, artístic o científic de la Comunitat Valenciana.

Principis generals

Tots els departaments i entitats inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret estaran subjectes als principis d'adequació a l'interés públic; ús racional i eficient dels recursos públics; qualitat tècnica de les publicacions i adequació a la imatge corporativa de la Generalitat.

També se cenyiran a l'adequat compliment de les obligacions derivades de la legislació de propietat intel·lectual; promoció de l'ús de suports basats en la tecnologia digital, així com de materials d'impressió respectuosos amb el medi ambient, i l'impuls, dins de les possibilitats tècniques i econòmiques, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional i ús de llenguatge inclusiu.

Segons estableix el decret, queden exclosos del seu àmbit d'aplicació l'edició del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; els suports que formen part de les campanyes publicitàries o divulgatives dirigides al conjunt de la ciutadania, així com les publicacions no destinades a la seua difusió general, per tractar-se d'informes o documents d'àmbit intern o restringit, l'accés públic del qual es regirà pels principis i normes propis de la transparència institucional.

També s'exclouen les publicacions no susceptibles de distribució comercial per estar vinculades a processos d'informació pública, de participació ciutadana o de rendició de comptes sobre plans, programes, projectes o actuacions administratives de qualsevol índole.

Fons editorial de la Generalitat

El fons editorial de la Generalitat està integrat pel conjunt de publicacions en qualsevol tipus de suport, editades per l'Administració del Consell o per les entitats integrants del sector públic instrumental de la Generalitat, i destinades a la seua venda al públic. Totes les publicacions del fons editorial s'agruparan sota el mateix codi d'ISBN.

Correspondrà al centre directiu competent en matèria de publicacions de l'Administració del Consell coordinar l'activitat editorial dels departaments i entitats inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret. Totes les publicacions que hagen d'integrar el fons editorial de la Generalitat hauran de ser prèviament autoritzades pel centre directiu competent en matèria de publicacions.

El centre directiu competent en matèria de publicacions i els òrgans i entitats que exercisquen la iniciativa editorial promouran l'ús del valencià en les publicacions que formen part del fons editorial de la Generalitat.

Es procurarà que les publicacions es duguen a terme en edició bilingüe o vagen acompanyades de la seua traducció, o es facilitarà l'accés a una versió traduïda de les mateixes en format electrònic, excepte en aquells casos en què, per tractar-se d'obres literàries o gràfiques, o mera reproducció de documents històrics, la publicació bilingüe o traduïda puga resultar inconvenient o innecessària. De la mateixa manera, es procurarà l'edició bilingüe d'aquelles obres que, pel seu impacte social o el seu interés general, així ho aconsellen.

Iniciativa editorial

D'acord amb aquest decret, s'entén per iniciativa editorial la decisió de promoure l'edició d'una nova publicació destinada a integrar el fons editorial de la Generalitat. La iniciativa editorial correspon a cadascun dels departaments i entitats compresos en aquest decret i l'òrgan o entitat que exercisca la iniciativa editorial serà el responsable del contingut de la publicació.

El departament o entitat que exercisca la iniciativa editorial assumirà, amb càrrec als seus pressupostos, les actuacions que requerisca la producció de les seues publicacions, així com, quan faça falta, l'adquisició dels drets de propietat intel·lectual.

A aquest efecte, cada departament o entitat haurà de realitzar les previsions pressupostàries precises, tramitar els expedients de despesa i de contractació que siguen necessaris, i atendre les obligacions de pagament corresponents. Prèviament a la contractació dels treballs de disseny i producció de publicacions s'haurà de sol·licitar al centre directiu competent en matèria de publicacions l'autorització. No es podrà autoritzar ni contraure cap despesa relativa a l'edició de publicacions sense que conste en l'expedient l'obtenció d'aquesta autorització.

Els òrgans o entitats que exercisquen la iniciativa editorial hauran de garantir la salvaguarda dels drets de l'Administració de la Generalitat en relació amb les publicacions que promoguen, mitjançant la subscripció i registre dels contractes d'autoria, d'edició, de traducció i tots els relatius a la propietat intel·lectual que en cada cas procedisquen.

La iniciativa de reeditar o reimprimir una obra correspondrà al departament o entitat responsable de la iniciativa editorial, i haurà de ser prèviament autoritzada pel centre directiu competent en matèria de publicacions. No obstant això, el centre directiu competent en matèria de publicacions podrà acordar i dur a terme, per la seua pròpia iniciativa, la reimpressió d'exemplars de qualsevol títol pertanyent al fons editorial de la Generalitat per a atendre les peticions que reba.