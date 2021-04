Holly Madison recuerda su primer día en la mansión PlayBoy: Hugh Hefner le ofreció una droga "abridora de muslos"

La exconejita PlayBoy Holly Madison ha narrado en podcast Call Her Daddy cómo era la sórdida vida dentro de la conocida como Mansión Playboy, la casa del magnate de la revista del mismo nombre, Hugh Hefner.

Madison acabó en la mansión porque estaba en un momento de crisis en el que no encontraba trabajo ni sustento en Hollywood y algunas de las chicas que ya vivían en la casa, a las que conoció, la invitaron a pasar unos días allí.

En su primera noche de fiesta, según cuenta Madison Hefner le ofreció Quaaludes, una droga médica a las que se refirió como "abridora de muslos". Aunque Holly larechazó, dijo que vio a Hefner "repartirla durante años".

"Estaba en una situación desesperada y ya había pensado que vivir en la mansión sería una solución a mis problemas", explicó Madison. "Creo que sentí que si me fuera esa noche y nunca regresara, me habría sentido realmente usada y realmente masticada y escupida", dijo, porque acabó pasando por el "rito" de tener sexo con Hefner en la primera noche que durmió en la "Nunca le pidieron a nadie que se mudara a la mansión a menos que durmiera con él", explicaba.

Hefner nunca "complacía" a las mujeres y principalmente "se acostaba boca arriba mientras ellas hacían la mayor parte del trabajo", explicaba la joven.

Holly dijo que se enamoró de cosas que ahora sabe que "son súper clichés de los peluqueros", como si él le dijera que ella era "realmente especial".

Esa falsa sensación se acrecentó cuando la por entonces "novia principal" de Hefner se fue de la casa y ella acabó ocupando ese puesto honorífico, algo que le trajo problemas con las otras chicas, unas seis, que vivían por aquel entonces allí.

"Fue realmente despiadado, nadie se llevaba bien, todos intentaban delatar al otro", explica. "Todas se volvieron contra mí no mucho después porque Hef se dio cuenta de que podía usar mi buen comportamiento como comparación con las otras chicas. ¿Por qué no puedes comportarte como lo hace Holly? Entonces me odiaron. Ellas decían, saquemos a esta perra de aquí", decía dolida la exconejita.

Holly Madison definió su estancia en la mansión como "una especie de síndrome de Estocolmo en el que sentí que me identificaba con él y comencé en mi mente a culpar de todos los demás problemas a las otras mujeres".

Madison y Hef comenzaron a hablar sobre tener hijos, algo que no llegó a suceder "gracias a Dios", según dijo Madison, que afirmó que tenía pensamientos suicidas a veces en la mansión y que le administraron antidepresivos por lo que con el paso del tiempo notó que comenzó a tartamudear y que su "cerebro iba más lento".

Madison dejó la mansión cuando empezó a salir con Criss Angel. "Cuando dejé la mansión, fui absorbida por otra relación que fue realmente mala", se lamentó la modelo.

Hefner murió a los 91 años, en 2019 y pocos años antes publicó un libro de memorias en el que acusaba a mujeres como Madison de "reescribir la historia en un intento por mantenerse en el centro de atención".