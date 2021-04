Asesoras de sueño infantil, un nuevo  oficio que "acompaña a las familias que necesitan volver a descansar"

Según datos de la Sociedad Española del Sueño (SES), cada año los padres se ven privados de unas 400 a 700 horas de sueño por cada hijo. Además, se estima que un 25% de los bebés españoles no consigue dormir toda la noche sin interrupciones y el 70% de los progenitores reconocen estar preocupados por el sueño de sus hijos.

Hace ya más de dos décadas que la figura de la asesora infantil de sueño - también conocida como sleep consultant o coach del sueño infantil- surgió en diversos países anglosajones. De hecho, en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda existen asociaciones o agrupaciones privadas que dan formación y certifican diplomas.

Aunque a España estas profesionales han llegado con retraso cada vez son más solicitadas por las familias que desean establecer rutinas óptimas en el sueño de sus hijos. Conscientes de esta demanda creciente dos veteranas en estas lides, Ana Planelles - fundadora de Ducha, cena y a dormir (duchacenayadormir.com) y Ángela Bergillos - fundadora de Bye-Bye Coco (byebyecoco.com)- acaban de crear Child Sleep Care, la primera escuela en España de asesoras de sueño infantil. En esta entrevista exclusiva para 20Minutos charlamos con ambas sobre el proyecto y las cualidades que debe poseer una buena sleep consultant.

¿Cómo le explicaríais a alguien en qué consiste el trabajo de una sleep consultant y por qué es importante su labor?

Una asesora de sueño acompaña a las familias que necesitan volver a descansar para cambiar la situación que tienen en casa respecto al sueño de sus hijos. Identifica qué aspectos no están siendo correctos y elabora un plan de sueño 100% personalizado para que todos en casa puedan volver a descansar.

Ángela Bergillos, fundadora de Child Sleep Care CORTESÍA CHILD SLEEP CARE

"Una asesora del sueño revisa rutinas, horarios, forma de dormirse del niño y respuesta que dan los padres en los despertares"

Cuando una familia recurre a una asesora de sueño, ¿cuáles son las pautas que se siguen? ¿Cómo trabaja con el niño y los padres?

Depende mucho del punto de partida de cada familia. Lo que sí es común en todas ellas es estudiar la situación en detalle y modificar todo aquello que está influyendo en que no descansen bien. Revisamos rutinas, horarios, forma de dormirse, respuestas que dan los padres en los despertares... Pero siempre, tanto en Ducha, cena y a dormir como en Bye-bye COCO lo hacemos desde el apego seguro, el acompañamiento y el respeto.

Con el asesoramiento y las profesionales adecuadas, ¿se puede mejorar el sueño de cualquier niño o hay casos imposibles?

Siempre que no exista un problema médico de base la situación suele mejorar mucho. Es cierto que hay un pequeño porcentaje de niños (en torno al 5%) en los que vemos resultados pero no todos los que nos gustarían. Bien por el carácter del niño, por falta de constancia en los padres o, simplemente, porque no era el mejor momento familiar para hacer cambios.

"Hay un pequeño porcentaje de niños, en torno al 5%, en los que vemos resultados pero no todos los que nos gustarían"

Aunque en España todavía es una figura novedosa en numerosos países anglosajones la asesora del sueño infantil es una profesional muy solicitada desde hace años. ¿Por qué ha tardado tanto en reconocerse su labor aquí?

Aquí ha llegado unos años más tarde y, como cualquier novedad, lleva su tiempo establecerse. Pero actualmente, cada vez son más y más las familias que confían en nosotras y comprueban el enorme cambio que dan sus vidas tras trabajar con su peque y sus hábitos de sueño. Sin duda nos avalan las experiencias de las familias con las que hemos trabajado.

¿Cómo es la formación que recibe una futura asesora de sueño infantil en vuestra escuela y cuáles son las principales características que definen a una buena profesional?

Nuestra escuela Child Sleep Care ofrece una extensa formación de 4 meses para ser asesora de sueño y 8 meses más de formación continua en los que guiamos a las nuevas asesoras con los casos que vayan teniendo, además de realizar conferencias y charlas sobre distintos temas para mantenernos actualizadas. Somos exigentes a la hora de aceptar nuevas alumnas porque tenemos muy claro qué tipo de asesora necesita tener una familia que no descansa. Deben ser personas empáticas, comprometidas, profesionales y flexibles para poder adaptarse a la filosofía de cada familia y proporcionarles la ayuda que realmente necesitan.

¿Una asesora de sueño tiene formación también en asesoramiento sobre lactancia?

En nuestro curso ofrecemos un módulo sobre lactancia con una clase de la mano de una experta, pero esto no las convierte en asesoras de lactancia. Para temas muy concretos siempre derivamos a la familia a una asesora de lactancia.

¿Por qué habéis decidido dar el salto y sumar al asesoramiento familiar la formación de futuras profesionales?

En estos años ejerciendo como asesoras de sueño nos hemos dados cuenta de lo que realmente necesita una familia, de cuál debe ser el perfil de las asesoras de sueño y cuál debería ser la formación ideal que abarcase todos los aspectos que van a encontrarse. Nos dimos cuenta que nuestra propia formación (cursada en Estados Unidos) tenía aspectos que no acaban de gustarnos y debimos buscar alternativas que nuestra formación no nos ofreció. Por eso, nos ilusionó la idea de ofrecer un curso tan completo que las futuras asesoras de sueño se sintiesen realmente preparadas y, lo más importante, que las familias cansadas se pusiesen en manos de las grandes profesionales que merecen.