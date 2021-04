Polémica en Segorbe después de que el Ayuntamiento aceptara una donación de esculturas que incluye un busto de Franco

Rodríguez es un escultor de Navajas cuya trayectoria comienza en los años 50, y que se ha dedicado a la escultura de figuras históricas, bustos, alegorías e imaginería religiosa. Es autor, entre otras, de la escultura de Vinatea en la plaza del Ayuntamiento de València y del Monumento a la Entrada de Toros de Segorbe. También es suyo un busto de Miguel Hernández que se expone en Buenos Aires y el monumento al Combatiente Iraquí de Bagdad.

Sus obras protagonizaron una exposición en la Fundación Bancaja en 2010 y hasta 2020 se exponían en un museo de su localidad natal, Navajas, ahora clausurado tras unas desavenencias con el Ayuntamiento. Son algunas de estas obras las que ha donado a Segorbe, con la intención de que se cree un museo en esta localidad. El artista valora la colección en 600.000 euros.

En la solicitud de donación, Rodríguez expresaba su deseo de que el consistorio cuidara las obras y las ubicara "en un espacio expositivo que reúna las condiciones y características adecuadas para favorecer su estudio y difusión, para que se expongan al público con el fin de que puedan ser disfrutadas por todos los que lo deseen", así como que "el conjunto de las obras donadas no se divida ni separe, formando un todo único e indivisible".

En un comunicado, la portavoz del PSPV-PSOE local, Inmaculada Mouriño, ha considerado "inaceptable" que Segorbe acepte una donación de un busto del dictador Franco. Mouriño ha preguntado si "el consistorio incumplirá la Ley de Memoria Histórica exponiendo este busto en el municipio". "Mientras que en febrero se retiraba la última estatua en vía pública en España, el Ayuntamiento continúa aceptándola y no ha informado sobre dónde la ubicarán", ha indicado.

La ley indica que las Administraciones públicas tienen que tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la revuelta militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

En el último pleno celebrado, el equipo de gobierno se negó a rechazar el busto que incluye la donación. Por ello, el PSPV votó en contra "porque exponer este busto supondría incumplir la Ley de Memoria Histórica, agradecemos el resto de obras que quiere dar el artista que enriquecería a nuestro pueblo, pero sin incluir esta" y pide al equipo de gobierno que "reconsidere su posición, negocie la donación y no ponga trabas para incumplir esta ley, como Ayuntamiento tenemos que velar por su cumplimiento".

"Tenemos que continuar dando pasos adelante y no retroceder, como seria exponer este busto en nuestro pueblo. Esperamos que nunca llegue a formar parte del patrimonio municipal y menos que se vea expuesto. No entendemos que el PP de Segorbe esté haciendo como si no pasara nada con un tema tan serio como es la condena de la dictadura franquista", ha concluido Mouriño.