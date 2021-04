Barceló demana tranquil·litat perquè hi ha marge fins a juny per a decidir si és necessària la 2º dosi d'AstraZeneca

Barceló, en la roda de premsa, ha corroborat que aquesta setmana no hi havia cap cita per a vacunar a ningú menor de 60 anys amb AstraZena i, després de l'acord d'ahir del Consell Interterritorial de suspendre la inoculació per davall d'eixa edat, tampoc es cridarà a les persones de grups essencials en aquest tram que quedaven pendents de ser inoculats. El col·lectiu de Forces i Cossos de Seguretat i de centres docents han sigut els principals col·lectius als quals ja se'ls ha administrat la primera dosi bovina d'AstraZena.

Sobre aquest tema, ha explicat que la fitxa tècnica d'AstraZeneca indica que la segona dosi ha d'inocular-se a les 12 setmanes, per la qual cosa hi ha de temps fins a principis de juny per a avançar en els estudis que s'estan realitzant per a determinar en quin percentatge augmenta la protecció amb la segona dosi i si, per tant, bastaria amb la primera.

D'aquesta manera, ha assenyalat que "en principi" no hi haurà un oferiment a criteri de la persona que ha de rebre la segona dosi de si vol inocular-se la vacuna, ja que ha insistit que hi ha tres mesos per a adoptar una decisió i el Ministeri de Sanitat donarà totes les explicacions si fóra necessari anul·lar-la basat en els estudis tècnics.

En eixe sentit, han assenyalat que tant la Comissió de Salut Pública com la de Vacunes ja estan treballant en aquests estudis per a traslladar-los a la Comissió Interterritorial i adoptar una decisió conjunta. Precisament, aquesta vesprada la Comissió de Salut Pública estudiarà si vacunar amb AstraZeneca als majors de 65 anys.

D'aquesta manera, totes les vacunes d'AstraZeneca, Pzifer i Moderna que arriben es reserven per a complir l'objectiu de vacunar als grups de 79 a 70 anys i de 60 a 65. Així, ha destacat que des d'Atenció Primària se segueix cridant les persones de 79 en ordre descendent mentre que a partir dels 60 anys se'ls cita per SMS.

Barceló ha explicat que existeix una alerta farmacològica a la Comunitat Valenciana per a remetre qualsevol efecte advers de les vacuna fora del "patró previsible" a l'Agència Espanyola del Medicament i a l'EMA, que són les encarregades d'estudiar-los.