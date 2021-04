El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha vuelto a insistir este jueves en que estaría dispuesto a volver a formar Gobierno con el PP en la región tras el 4-M, a la vez que ha aclarado que en ningún caso apoyará un Ejecutivo regional en el que esté Vox.

Bal no ve que la hipotética reedición de una coalición con Isabel Díaz Ayuso se pueda entender como un menosprecio al exvicepresidente Ignacio Aguado. "No hay traición. Sino pensar con la cabeza y poner el corazón a lo que hacer para dar a los madrileños el mejor proyecto", ha señalado el líder naranja este jueves, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. "No se trata de hacer venganzas personales o hacer amigos en política sino de ser útil", ha agregado.

El número 1 de la lista naranja ha hecho valer los proyectos que pusieron en marcha las consejerías de Cs desde agosto de 2019, cuando echó a andar el Gobierno de coalición en Madrid, hasta el pasado 10 de marzo, cuando se rompió el acuerdo tras la moción de censura en Murcia de Cs y PSOE. Para Bal, durante el tiempo que ha estado su formación en el gobierno se han impulsado medidas que el PP en solitario "no habría hecho".

Ha puesto como ejemplo las políticas en materia de transparencia, de conciliación familiar, la actividad deportiva o la economía. Si Cs vuelve a entrar en el Ejecutivo regional, ha prometido retomar promesas de Cs que no llegaron a materializarse, como abrir el metro 24 horas los fines de semana o el abono a 30 euros para menores de 30 años, una propuesta que partidos como el PSOE o Unidas Podemos también han incluido en sus programas electorales al 4-M.

Con la reciente experiencia de la coalición autonómica entre PP y Cs, Bal ha opinado que hay que "aprender del pasado" pero "mirar al futuro", en busca de la utilidad. Si su partido "no es determinante" desde el 5 de mayo "Madrid no progresará", ha advertido. "Habrá una mitad satisfecha inicialmente y otra mitad disgustada. No quiero que pase eso", ha asegurado.

Respecto a no apoyar un Gobierno con consejerías en manos de Vox, Bal ha puesto el ejemplo lo que "está pasando" en Murcia, donde la consejera de Educación, ex de la formación de Santiago Abascal, ha asegurado que no quiere vacunarse contra la Covid-19.

"No hablamos ya de una hipótesis extravagante, pero sí de la realidad de hoy en Murcia. En Madrid no puede pasar", ha manifestado, cuestionando el encaje del partido liderado por Rocío Monasterio con políticas LGTBI, por ejemplo.

Durante el desayuno informativo, Bal ha desgranado algunas de las propuestas de Cs en materia sanitaria, como una "estrategia común" de vacunación frente al coronavirus que queda "fuera de la política". "Es un tema demasiado serio para que entre dentro del juego político y se utilice como un arma arrojadiza de unos contra otros", ha opinado.