Jesús, el nuevo positivo en coronavirus de 'La isla de las tentaciones: "Estoy muy ahogado"

El coronavirus ha entrado de lleno en la última edición de La Isla de las tentaciones, que acaba de terminar su andadura en Telecinco. Sus concursantes han vuelto la vida 'real' y lo hacen, como el resto del mundo, en plena pandemia de la Covid-19.

Pues bien, si hace unas horas Raúl y Claudia informaban de que eran positivos en coronavirus, poco después ha sido Jesús, otros de los concursantes, ex de Marina, el que ha confirmado que él ha corrido la misma suerte.

"Me estáis preguntando mucho por qué no salgo por Instagram, por qué no subo ningún vídeo a redes". Es porque tengo Covid", ha desvelado el concursante en sus redes sociales, recluido en casa.

"Gracias a Dios no puedo contagiar a nadie"

"La verdad es que estoy muy ahogado, me cuesta mucho hacer las cosas", relata el joven sevillano.

Así que, para no cansarse mucho, estos días se los está tomando de reposo y mucha calma. "Estoy todo el día viendo películas, jugando a la Play, chateando y poco más", cuenta Jesús, que, al menos, siente alivio porque vive solo. "Gracias a Dios no puedo contagiar a nadie", relata.